Merkel İstanbul'a geliyor



Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zirvede bir de konuşma yapacağını ve diğer liderlerle ikili görüşmelerde bulunacağını bildirdi.

Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğinin ise şu an için belli olmadığını ifade eden Seibert, sözkonusu zirvede dünya toplumunun, son yıllarda giderek artan insani krizlerle mücadele yollarının tartışılacağını vurguladı. Hükümet Sözcüsü Seibert ayrıca, kısa vadeli acil yardımlarla, orta ve uzun vadeli yardımların koordinasyonunun da İstanbul'daki zirvede ele alınacağını dile getirdi.

Başbakan Merkel'e Türkiye ziyaretinde Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller eşlik edecek.