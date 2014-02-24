Merkel, İsrail yolcusu



Başbakan Merkel'e kabinesinde yer alan bakanların hemen hemen tamamı eşlik ediyor. İki gün sürecek hükümetler arası görüşmelerin başlıkları arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Ortadoğu barış müzakereleri de yer alıyor. Ayrıca iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıldönümünün kutlanacağı 2015'e ilişkin etkinlikler de gözden geçirilecek.

Merkel, hafta sonu yaptığı açıklamada, İsrail yönetimini Filistin'le iki devletli bir çözüme gitmeye çağırdı. Merkel ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail'e bu süreçte tam destek vaadinde bulundular.

Almanya'dan İsrail'e diplomatik jest

Ortak bakanlar kurulu toplantısından, İsrail'in diplomatik temsilcilik bulundurmadığı ülkelerde vatandaşlarının hamiliğini Almanya'nın üstlenmesine dair bir kararın çıkması bekleniyor. Diğer taraftan bilim ve araştırma alanlarında daha güçlü işbirliği ve Afrika'da ortak kalkınma yardımı projelerine onay verilmesi de bekleniyor.

Merkel, bu akşam mevkidaşı Benyamin Netanyahu'nun onuruna verdiği akşam yemeğine katılacak. Netanyahu, beşinci kez düzenlenecek Almanya-İsrail ortak bakanlar kurulu toplantısını "dostluğun göstergesi" olarak değerlendirdiğini söyledi. Netanyahu, "Barışın anahtarı Yahudi yerleşim yerleri inşaatları değil, Filistinlilerin bir Yahudi devletini kabullenme iradesinin yetersizliğidir" dedi. Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin aylardan beri sürdürdüğü arabulucuk çabalarını çözüm yolunda "tek yol" olarak gördüğünü vurguladı.