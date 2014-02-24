T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel, İsrail yolcusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ortak bakanlar kurulu toplantısına katılmak üzere bugün İsrail'e gidiyor.

24 Şubat 2014 11:11


Başbakan Merkel'e kabinesinde yer alan bakanların hemen hemen tamamı eşlik ediyor. İki gün sürecek hükümetler arası görüşmelerin başlıkları arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Ortadoğu barış müzakereleri de yer alıyor. Ayrıca iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıldönümünün kutlanacağı 2015'e ilişkin etkinlikler de gözden geçirilecek.

Merkel, hafta sonu yaptığı açıklamada, İsrail yönetimini Filistin'le iki devletli bir çözüme gitmeye çağırdı. Merkel ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail'e bu süreçte tam destek vaadinde bulundular.

Almanya'dan İsrail'e diplomatik jest

Ortak bakanlar kurulu toplantısından, İsrail'in diplomatik temsilcilik bulundurmadığı ülkelerde vatandaşlarının hamiliğini Almanya'nın üstlenmesine dair bir kararın çıkması bekleniyor. Diğer taraftan bilim ve araştırma alanlarında daha güçlü işbirliği ve Afrika'da ortak kalkınma yardımı projelerine onay verilmesi de bekleniyor.

Merkel, bu akşam mevkidaşı Benyamin Netanyahu'nun onuruna verdiği akşam yemeğine katılacak. Netanyahu, beşinci kez düzenlenecek Almanya-İsrail ortak bakanlar kurulu toplantısını "dostluğun göstergesi" olarak değerlendirdiğini söyledi. Netanyahu, "Barışın anahtarı Yahudi yerleşim yerleri inşaatları değil, Filistinlilerin bir Yahudi devletini kabullenme iradesinin yetersizliğidir" dedi. Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin aylardan beri sürdürdüğü arabulucuk çabalarını çözüm yolunda "tek yol" olarak gördüğünü vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela MerkelMerkelOrtadoğuFilistinDışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierAlmanyaAfrikaBenyamin NetanyahuAlmanya-İsrailYahudiFilistinlilerinABD Dışişleri Bakanı John KerryDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24