Merkel ile Abe buluştu



Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'e 65 kilometre uzaklıktaki Meseberg Şatosu'nda bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında Merkel “Transatlantik anlaşmasının bu yıl içinde müzakere edilebilmesi için mümkün olan her şeyi yapacağız” diye konuştu. Transtatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP), savunucularına göre okyanusun her iki yakasında 100 milyar dolarlık bir ekonomik kazanç sağlayacak. Bertelsmann Vakfı'nın geçen ay yayınladığı bir araştırmaya göre üç yıldır müzakereleri süren anlaşmaya destek, hem Almanya'da hem de ABD'de azalıyor.

Merkel ile Şinzo Abe ikili görüşmede küresel ekonomide bir canlanmanın nasıl sağlanacağı konusunda fikir birliği sağlayamadı. Abe harcamaların artırılmasını teşvik edilmesini önerirken, Merkel Almanya'nın 1 milyon sığınmacının gelişiyle birlikte zaten ekonomik aktivitesini artırdığını söyledi. “Abenomics” denilen ekonomik stratejisiyle bilinen Şinzo Abe, G7 ülkelerini harcamaları artırma suretiyle küresel ekonomiyi canlandırmaya ikna etmeye çalışıyor. Merkel ise yapısal reformlardan, yatırımlardan ve katı bütçe politikasıyla bütünlenmiş bir para politikasını savunuyor.

"Sığınmacıları alarak iç talebi artırdık"

Abe temaslar sonrası yaptığı açıklamada “Küresel ekonomik durumdan bahsettik ve normal ekonomik çevrimleri öylece bekleyemeyeceğimizi, dünya ekonomisini yeniden canlı hale getirmek için proaktif olarak risk almamız gerektiğini konuştuk” dedi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe “Yapısal reformları ve kapsamlı maliye politikaları hızlandırmalıyız” diye konuştu.

Merkel de Avrupa'nın önde gelen ekonomisi olan Almanya'nın bunu zaten yaptığını vurgulayarak “Geçen yıl aldığımız çok sayıda sığınmacıyla iç talebi artırdık ve bence bu dünya ekonomisinin gelişimine iyi bir katkıdır” dedi. Farklı ekonomik araçlar arasında iyi bir denge tutturmanın daha elzem olduğunu vurgulayan Merkel para kurlarında nispi istikrar yakalamının da önemli olduğunun altını çizdi.

G7 Zirvesi 26-27 Mayıs'ta Ise-Shima'da yapılacak. Merkel ve Abe'nin zirveyi dünya ekonomisinde büyüme için bir işaret vermek amacıyla değerlendireceği belirtiliyor. Dünyanın önde gelen 7 sanayi ülkesinden oluşan G7 Grubu'na bu yıl Japonya başkanlık ediyor.