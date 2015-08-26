Merkel Heidenau'ya gidecek



Saksonya eyaletinin Pirna kenti yakınlarındaki Heidenau'da kurulan geçici mülteci barınakları önünde üst üste iki gece gösteri yapan aşırı sağcılar, onları protesto eden sol gruplar ve aralarına giren polis ekipleriyle çatışmış ve emniyet görevlilerine taş, şişe ve havai fişekle saldırmışlardı.

Konuyla ilgili uzun süre sessizliğini koruyan Almanya Başbakanı Angela Merkel dün hükümet sözcüsü aracılığıyla ilk kez yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcılar ve Neo Naziler'in mülteci yurtları çevresinde nefret dolu söylemlerini yaymak istemeleri itici, vatandaşların ve çocuklu ailelerin onlara destek vermesi ise daha da utanç vericidir" dedi. Başbakan Merkel'in çarşamba günü de bizzat Heidenau'ya giderek mülteci barınaklarını ziyaret etmesi bekleniyor. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter mesajında Başbakan'ın mülteciler, yardım ve güvenlik görevlileri ile görüşeceğini açıkladı.

Merkel'e ziyaretinde Saksonya eyaletinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili başbakanı Stanislaw Tillich eşlik edecek. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Gauck'un da aynı gün Berlin'deki bir mülteci yurdunu ziyaret etmesi bekleniyor.