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Dünya
Deutsche Welle

Merkel, Gauck'un Türkiye eleştirilerine arka çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilen Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'a arka çıktı

30 Nisan 2014 19:34


Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Cumhurbaşkanı Gauck'un Türkiye ziyaretinde dile getirdiği konularla ilgili Alman hükümetinin de aynı endişeleri paylaştığını söyledi.

"Cumhurbaşkanı ile federal hükümetin görüşleri arasında hiçbir fark bulunmamaktadır" diyen Seibert, "Bunlar, bizim değerlerimiz ve ilkelerimiz doğrultusunda gündeme getirmemiz gereken noktalar" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Almanya'nın Türk halkının ortaya koyduğu başarıya son derece büyük bir saygı duyduğunu vurgulayan Seibert, Türkiye'ye duydukları büyük yakınlığın tek nedeninin milyonlarca Türk kökenlinin Almanya'da yaşaması olmadığını kaydetti. Seibert, iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklığın temelinin bu yakınlık olduğunu ve açık sözlülüğün de bu temelin bir parçası olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın eleştirileri ile ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de "Türk - Alman ilişkilerini vurgulayan ve görüşlerini açıkça dile getiren Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyorum" dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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