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Dünya
Deutsche Welle

Merkel dördüncü kez başbakan

Almanya Başbakanı Angela Merkel Federal Meclis'te yapılan oylamada dördüncü kez başbakanlığa seçildi.

14 Mart 2018 15:14

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koalisyon anlaşmasının imzalanmasının ardından Federal Meclis'te yapılan oylamada dördüncü kez başbakanlık görevine seçildi. Merkel, 24 Eylül 2018'deki genel seçimlerden 171 gün geçtikten sonra yapılan oylamada milletvekillerinin onayını aldı.

Federal Meclis'te yapılan oylamada Merkel 702 milletvekilinden 692'si oy kullandı. Merkel 688 geçerli oyun 364'ünü aldı. Oylamada milletvekillerinin 315'i ise karşı yönde oy kullandı. Dört milletvekilinin oyu geçersiz kabul edildi.

Koalisyonu oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) mecliste 399 milletvekili bulunuyor. Merkel'in başbakan seçilebilmesi için 355 milletvekinin oyunu alması gerekiyordu.

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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