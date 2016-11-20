Merkel dördüncü kez aday olacak

Almanya Başkanı Angela Merkel, Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) başkanlık toplantısında 2017'deki seçimlerde dördüncü görev dönemi için başbakanlığa aday olacağını açıkladı. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre Merkel 6 Aralık'ta Essen kentinde yapılacak Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) parti kongresinde de yine parti genel başkanlığına adaylığını koyacak.

Merkel'in adımı 16 yıl boyunca başbakanlık yapan Hristiyan Demokrat Helmut Kohl'ün izinden gittiği şeklinde yorumlandı.

Geçen hafta boyunca CDU'lu birçok politikacı Merkel'in başbakanlık ve parti başkanlığına devam edeceğini düşündüklerini açıklamıştı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel de bu görüşe katıldığını belirtmişti.

Angela Merkel Nisan 2000'den bu yana CDU genel başkanlığı ve Kasım 2005'ten bu yana da başbakanlık görevlerini yürütüyor. Merkel 2017'deki seçimlerde dördüncü kez başbakan olursa, görev döneminin sonunda CDU'nun kurucularından 14 yıl boyunca başbakanlık yapan Konrad Adenauer'ı geride bırakacak ve 16 yılla en uzun süre Almanya başbakanlığı yapan Helmut Kohl'ün rekorunu kıracak.

Geçen yıl yaşanan mülteci krizine rağmen Merkel'in Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) içinde yeri doldurulamaz olarak görülüyor.

Hristiyan Demokratlar bugün Merkel için "Zor zamanlarda başarılı bir Almanya ve Avrupa için oryantasyon" aldı yeni bir hareket planı üzerinde de görüş paylaşımında bulunuyor. Parti hayal kırıklığına uğrayan seçmenleri geri kazanmayı hedefliyor. Hristiyan Birlik politikalarının düşük ile orta gelirli kişiler ve ailelere daha çok hitap eder hale getirilmesi planlanıyor. 2015'te yaşanan mülteci krizinin tekrarlanmaması, uyum göstermeyen kişilerin yardım kesintisi ve sınırdışı gibi yaptırımlara maruz kalması da planlanan önlemler arasında.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa, Reuters, BW/EC