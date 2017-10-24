Merkel Deniz Yücel'in eşiyle görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel salı günü Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in eşi Dilek Mayatürk Yücel'i ağırladı. Merkel, Mayatürk Yücel'den sekiz aydır hakkında iddianame hazırlanmadan Silivri Cezaevi'nde tutulan gazetecinin durumu hakkında bilgi aldı.

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Mayatürk Yücel ile görüşmesini Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Seibert, Merkel'in Yücel'in eşiyle, gazetecinin tutukluluk koşullarını görüştüğünü belirtti. Merkel'in Mayatürk'ü meclisteki ofisinde ağırladığı bilgisi verildi.

Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-postalarına yönelik yapılan haberler kapsamında yürütülen soruşturmada, kendi isteğiyle ifade vermeye gittiği emniyette 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer gazeteciler Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Derya Okatan ve Eray Sargın'dan dosyası ayrılan Yücel, 27 Şubat'ta PKK liderlerinden Cemil Bayık ile yaptığı röportaj gerekçe gösterilerek "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Dosyası Redhack davasından ayrıldı

Deniz Yücel tutuklandığı 27 Şubat'tan bu yana hücre hapsinde tutuluyor. Yücel adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucunda mahkemenin Türk hükümetine Yücel hakkında açıklama göndermesi için tanıdığı süre de bugün sona erdi.

Yine Yücel'in gözaltına alındığı soruşturma kapsamında tutuklanan diğer gazetecilerden diken.com.tr eski editörü Tunca Öğreten, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Haber Müdürü Ömer Çelik ve BirGün Gazetesi Muhasebe Sorumlusu Mahir Kanaat ve tutuksuz yargılanan DİHA muhabiri Metin Yoksu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Derya Okatan ve Yolculuk Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın da bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

dpa/GA/HS

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