Merkel: Bunu başarabiliriz



Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kongresinde sığınmacı akını karşısında izlediği politikayı savundu. ‘Açık kapı‘ politikası nedeniyle partisi içinde de yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalan Merkel, yine tartışmalara neden olan ‘Bunu başarabiliriz‘ sloganını yineledi.

Karlsruhe'deki kongrede yaptığı konuşması delegeler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan Merkel, “Almanya güçlü bir ülke. Bunu başarabiliriz. Ve önümüze engeller çıktığında onları aşmamız gerek“ dedi.

“Sığınmacı sayısı azaltılmalı“

İzlediği sığınmacı politikasına şüpheyle bakan kesimin endişelerini de yatıştırmaya çalışan Merkel, Almanya'nın kapasitesini aşma tehlikesi olduğunu kabul etti. Konuyla ilgili endişeleri de dikkate almak gerektiğini kaydeden Merkel, Almanya'ya gelen sığınmacı sayısının azaltılması gerektiğini, ancak bunun sadece Avrupa içindeki ve uluslararası mutabakatlarla mümkün olabileceğini söyledi.

Merkel, partisi içindeki bir kesim ve kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) tarafından talep edilen sığınmacılar için üst sınır getirilmesi önerisine de bir kez daha karşı çıkarak, “Kendini dışa kapatmak 21'inci yüzyılda makul bir seçenek değil“ diye konuştu.

“Avrupa'nın liyakat sınavı“

Merkel, gerekirse Almanya'nın sınırlarını kapatması gerektiği yönündeki fikirlere de karşı çıkarak, “Hiçbir ülke Schengen'e bizim kadar muhtaç değil. Avrupa içinde sınırların açık kalması Almanya için hayati önem taşımakta. Sistemin korunması için mücadele edilmeli“ dedi.

Merkel, AB'ye zarar vermemek için Avrupa'nın ortak hareket etmesi gerektiğini de vurgulayarak, “Bu Avrupa için tarihi bir liyakat sınavı ve Avrupa'nın sınavı başarıyla geçmesini istiyorum“ diye konuştu.

“Sabırlı olun“

Avrupa'da dış sınırların daha iyi korunması ve sığınmacıların daha adil bir şekilde dağıtılmasıyla ilgili tartışmaların daah birkaç aydır yürütüldüğünü hatırlatan Merkel, Avrupa'da çözümler bulmanın zaman aldığını belirterek, sabırlı olunmasını istedi.

Almanya'ya gelen sığınmacıları da topluma entegre olmaya çağıran Merkel, “Bizim yasalarımız namus, aşiret ya da aile kurallarının üstündedir. Almanya'da yaşamak için yasalar, değerler ve geleneklere saygı gösterilmesi ve Alman dilinin öğrenilmesi gerekli“ diye konuştu.