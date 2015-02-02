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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Budapeşte yolcusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel vatandaşlık hakları ve Rusya ile ilişkiler bakımından Avrupa içinde sık sık tartışma yaratan Macaristan’a gidiyor.

02 Şubat 2015 10:27


Başbakan Angela Merkel Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bugün Budapeşte'de bir araya gelecek. Merkel'in programında ayrıca öğrencilerle ve Yahudi cemaatinin temsilcileriyle temaslar bulunuyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Merkel-Orban görüşmesinde gündem maddelerinden biri Ukrayna krizi. Merkel Minsk'te başarısızığa uğrayan barış görüşmelerinin tekrar başlatılmasını gündeme getirecek. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert'in verdiği bilgilere göre Merkel pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile de bu maksatla telefon görüşmeleri yaptı.

Orban karşıtları gösteri yaptı

Budapeşte'de pazar günü binlerce Orban karşıtı bir gösteri yaptı ve ülkenin izlediği “Avrupa yanlısı olmayan” siyaseti protesto etti. Sağ muhafazakar Viktor Orban, otoriter yönetim anlayışı nedeniyle Avrupa Birliği içinde sık sık tartışmalara neden oluyor.

Merkel'den ikili görüşmelerde ifade ve basın özgürlüğünün korunmasına yönelik Orban hükümetine eleştirilerde bulunması isteniyor. Ziyaret öncesinde Uluslararası Af Örgütü, Merkel'i sivil toplumun önüne konan engelleri dile getirmeye davet etti. Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Selmin Çalışkan Macaristan'da sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir “cadı avı” olduğuna dair işaretler olduğunu söyledi. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Merkel'den ifade özgürlüğü konusunda çaba göstermesini istedi. Tehdit Altındaki Halklar Cemiyeti (GfbV) de Merkel'den “Romanlara karşı ırkçı düşmanlık problemini açıkça dile getirmesini ve onların durumlarının iyileştirilmesine yardımcı olmasını” istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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