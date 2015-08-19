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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Brezilya yolcusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümetlerarası istişare toplantısına katılmak üzere Brezilya'ya gidiyor. Merkel'e kabinenin birçok üyesi eşlik ediyor.

19 Ağustos 2015 13:06


Almanya-Brezilya Ortak Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ilki Brezilya'nın başkenti
Brasilia'da yapılacak. Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, Merkel'in onuruna bu
akşam bir yemek verecek.

Hükümetlerarası istişare toplantısında iki ülkenin bilim, teknoloji, inovasyon, enerji ve
iklim koruma alanlarında gidebilecekleri işbirliği olanakları gözden geçirilecek. Bir dizi
iyi niyet bildirgesi ve anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

Merkel'e kimler eşlik ediyor?

Merkel'e eşlik eden bakanlar şöyle sıralanıyor: Frank-Walter Steinmeier (Dışişleri),
Hermann Gröhe (Sağlık), Barbara Hendricks (Çevre), Christian Schmidt (Tarım),
Alexander Dobrindt (Ulaştırma) ve Gerd Müller (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma).
Federal hükümetin kültür ve medyadan sorumlu bakanı Monika Grütters da heyette yer
alıyor.

Alman otomobilciler şikayetçi

Dünya çapında hammadde fiyatlarının gerilemesi Brezilya ekonomisini olumsuz
etkiliyor. Tüketim azalırken, enflasyon oranı bir yıl içinde yüzde 10'a tırmandı.
Enflasyon, vatandaşın alım gücünü ciddi ölçüde düşürdü.

Alman Otomobil İmalatçıları Birliği (VDA) Başkanı Matthias Wissmann, Brezilya
hükümetinin otomobil ithalatına gümrük vergisi oranını yüzde 35'e çıkarmış olmasını
eleştirdi. Brezilya'nın buna karşılık yerli otomotiv endüstrisine ek teşvikler sunduğuna
dikkat çeken Wissmann, "Dış ticarette duvarlar örmek çözüm değil" dedi.

Rousseff yönetimi zorda

Brezilya'da hafta sonunda sokaklara dökülen yüz binlerce muhalif, Devlet Başkanı
Dilma Rousseff'i istifaya çağırmıştı. Gösterilerde artan hayat pahalılığının yanı sıra
iktidardaki İşçi Partisi (PT) liderlerinin adının karıştığı Petrobras skandalı protesto
edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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