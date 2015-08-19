Merkel Brezilya yolcusu



Almanya-Brezilya Ortak Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ilki Brezilya'nın başkenti

Brasilia'da yapılacak. Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, Merkel'in onuruna bu

akşam bir yemek verecek.

Hükümetlerarası istişare toplantısında iki ülkenin bilim, teknoloji, inovasyon, enerji ve

iklim koruma alanlarında gidebilecekleri işbirliği olanakları gözden geçirilecek. Bir dizi

iyi niyet bildirgesi ve anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

Merkel'e kimler eşlik ediyor?

Merkel'e eşlik eden bakanlar şöyle sıralanıyor: Frank-Walter Steinmeier (Dışişleri),

Hermann Gröhe (Sağlık), Barbara Hendricks (Çevre), Christian Schmidt (Tarım),

Alexander Dobrindt (Ulaştırma) ve Gerd Müller (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma).

Federal hükümetin kültür ve medyadan sorumlu bakanı Monika Grütters da heyette yer

alıyor.

Alman otomobilciler şikayetçi

Dünya çapında hammadde fiyatlarının gerilemesi Brezilya ekonomisini olumsuz

etkiliyor. Tüketim azalırken, enflasyon oranı bir yıl içinde yüzde 10'a tırmandı.

Enflasyon, vatandaşın alım gücünü ciddi ölçüde düşürdü.

Alman Otomobil İmalatçıları Birliği (VDA) Başkanı Matthias Wissmann, Brezilya

hükümetinin otomobil ithalatına gümrük vergisi oranını yüzde 35'e çıkarmış olmasını

eleştirdi. Brezilya'nın buna karşılık yerli otomotiv endüstrisine ek teşvikler sunduğuna

dikkat çeken Wissmann, "Dış ticarette duvarlar örmek çözüm değil" dedi.

Rousseff yönetimi zorda

Brezilya'da hafta sonunda sokaklara dökülen yüz binlerce muhalif, Devlet Başkanı

Dilma Rousseff'i istifaya çağırmıştı. Gösterilerde artan hayat pahalılığının yanı sıra

iktidardaki İşçi Partisi (PT) liderlerinin adının karıştığı Petrobras skandalı protesto

edilmişti.