Merkel: 'Benim bir planım var'



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de katıldığı bir tartışma programında mülteci krizine ilişkin soruları ve son dönemde kendi parti tabanından aldığı eleştirileri yanıtladı.

Almanya Başbakanı, yüzbinlerce sığınmacı akınıyla karşı karşıya olan Avrupa’nın "bu sorunun üstesinden geleceğine kesinlikle eminim" dedi. Merkel, ancak Avrupa içerisinde sığınmacı sayısının dağılımının daha adil yapılması gerektiğini de kaydetti.

Merkel bir planı olduğunu, ancak bu planın işlemesinin sadece kendisine bağlı olmadığını kaydetti. Sorunun çözümü için diğer Avrupa ülkelerinin yardımına ihtiyacı olduğunu kaydeden Merkel "Bazı ülkeler sorumluluktan kaçıyor" diye konuştu.

"Sınrıları kapatamazsınız"

Merkel sığınmacı kabulünun durdurulması gerektiği yönündeki eleştirileri "Bu nasıl mümkün olabilir ki? Sınırları kapatamazsınız. Dolayısı ile sığınmacı kabulü durdurulamaz" diyerek geri çevirdi. Macaristan’daki gibi bir tel örgü örmenin de işe yaramadığının görüldüğünü kaydeden Merkel "Sanki ne kadar sığınmacının geleceği bizim elimizdeymiş gibi davranmanın da bir anlamı yok" diye konuştu. Merkel, sığınmacılara yardım koşullarının yeniden düzenli ve öngörülebilir hale gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sığınmacı sayısının fazlalığının nedenleri ile mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Almanya Başbakanı bu bağlamda kriz bölgelerindeki mülteci kamplarındaki koşulların iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye ile sınır güvenliği konusunun ele alınması gerektiğini belirten Merkel, bunun bazılarının arzuladığından daha uzun sürebileceğini kaydetti.

Parti tabanından gelen eleştiriler

Almanya’nın sığınmacıları dostça karşılaması ile gurur duyduğunu kaydeden Merkel, mülteci politikalarının koordinasyonu görevinin İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin elinden alınmasına ilişkin sorulan "Thomas de Maiziere’nin görevine son mu veriliyor?" şeklindeki soruyu ise "Tabii ki hayır. Ona her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacım var" şeklinde yanıtladı.

Merkel, yaklaşık 30 Hrıstiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) politikacının kaleme aldığı ve mülteci politikalarını eleştiren mektup için "İçinde çok iyi öneriler var" diye konuştu. Yine koalisyon ortağı Hrıstiyan Sossyal Birlik Partisi Lideri (CSU) Horst Seehofer’in "Berlin’in bir planı olmadığı" yönündeki eleştirisi ise "Benim bir planım var" diye yanıtladı.