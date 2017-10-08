Merkel Bavyeralı ortağıyla görüşecek

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı, Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile pazar günü bir araya gelerek, Almanya'ya kabul edilen yıllık sığınmacı sayısına limit getirilmesi konusunda uzlaşma arayacak.

CSU'nun lideri ve Bavyera eyaleti Başbakanı Horst Seehofer iki partinin bu konuda bir uzlaşmaya varmadan koalisyon görüşmelerinin mümkün olmadığını söylemişti. Merkel, cumartesi günü herkesin kabul edebileceği bir çözüm bulunacağına söyledi.

Bavyera eyaleti Almanya'nın güneyinde bulunduğu için 2015 ve 2016 yılındaki sığınmacı dalgasından en fazla etkilenen eyalet olmuştu. Bu nedenle CSU Almanya'ya yıllık kabul edilen sığınmacı sayısının 200 bin ile sınırlandırılmasını talep ediyor.

Partisinin gençlik örgütlenmesi Junge Union'un Dresden'de düzenlenen etkinliğine katılan Merkel burada yaptığı konuşmada kardeş Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile sığınmacı sayısına üst sınır getirilmesi konusunda yaşanan görüş ayrılığına da dikkat çekti ancak bu konuda uzlaşma sağlanabileceğini söyledi. Merkel, iki tarafın da bu konuda iyi niyet sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi sığınmacı sayısına üst sınır getirilmesini ve bunun koalisyon sözleşmesinde yer almasını talep ediyor. Ancak Merkel konuşmasında Alman mülteci yasasında bir üst limit olmadığına dikkat çekti.

Hristiyan birlik partilerinin Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'le yapılması planlanan koalisyonun da masaya yatırılması bekleniyor. Ancak CSU bu iki partiyle sığınmacılar konusunda anlaşmazlık yaşamıştı. Merkel koalisyon görüşmelerinin zorlu geçeceğini kabul ederken, "Ancak önemli olan güvenilir bir hükümet kurmak" dedi.

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