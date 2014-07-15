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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Balkan zirvesinde

Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen Balkan zirvesine Almanya Başbakanı Angela Merkel de katılıyor.

15 Temmuz 2014 12:59


Balkan zirvesi, AB üyeleri Slovenya ve Hırvatistan tarafından düzenlendi. Katılımcılar arasında Yugoslavya'nın tarihe karışmasıyla ortaya çıkan Bosna, Sırbistan, Kosova, Makedonya ve Karadağ'ın yanı sıra Arnavutluk da bulunuyor.

Zirve, bu ülkelerle AB arasındaki diyalog sürecinin geliştirilmesini hedefliyor. Zirveye 8 ülkenin devlet başkanının katılması bekleniyor.

Toplantı gündeminin ilk sırasında altyapı projeleri ve enerji konusu yer alıyor. Merkel'in Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipoviç ile öğleden sonra bir ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Arnavutluk, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'a AB adayı statüsü verildi. Bosna ve Kosova da adaylık statüsünü edinmek için girişimlerini sürdürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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