Merkel Avustralya yolcusu



Başbakan Angela Merkel, Yeni Zelanda'da mevkidaşı John Key ile görüşecek. İşadamları ve bilim dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek Merkel'in Yeni Zelanda'nın yerlilerinden Maorilerle de görüşmesi planlandı. Maoriler, Yeni Zelanda'yı ilk kez ziyaret eden Merkel'in onuruna Auckland'da bir tören düzenliyor.

Almanya, Yeni Zelanda'nın ticari ortakları arasında dünya genelinde yedinci, AB ülkeleri arasında ise ilk sırada geliyor. Yeni Zelanda Almanya'ya et ve süt ürünleri ihraç ederken Almanya otomobil ve makine satıyor. Merkel, ziyareti sırasında Yeni Zelanda'nın simgelerinden olan kivilerin kurtarılmasını amaçlayan bir proje hakkında da bilgi alacak. Yalnızca Yeni Zelanda'da yaşayan kiviler, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kuşlar arasında bulunuyor.

Merkel, Yeni Zelanda'dan geçeceği Avustralya'nın Brisbane kentinde Yirmiler Grubu (G20) zirvesine katılacak. G20 toplantılarında ekonomi ve finans dünyasındaki gelişmelerin yanı sıra uluslararası gündemin ilk sıralarındaki kriz ve ihtilafların da öne çıkması bekleniyor. Merkel, Pazartesi günü Almanya'ya geri dönecek.

Putin savaş gemileri yolladı

Bu arada 15-16 Kasım tarihlerinde Brisbane kentinde düzenlenecek olan G-20 zirvesine katılacak liderler arasında bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avustralya açıklarına 4 savaş gemisi gönderilmesi talimatı vermesi tepkiyle karşılandı.

Gemiler arasında roket kruvazörü "Varyag" ve denizaltı avcı gemisi "Mareşal Şapoşnikov" da yer alıyor. Rusya'nın Pasifik Filosu'na bağlı gemilerin geçen ay üslerinden ayrıldıkları belirtildi. Avustralya Savunma Bakanlığı yetkilileri, halen uluslararası sularda seyreden gemilerin "dikkatle gözlendiğini" duyurdu.

Avustralya basını, Rus gemilerini "Putin'in Avustralya Başbakanı Tony Abbott'a yanıtı" olarak yorumladı. Abbott, Ukrayna krizi nedeniyle Putin'in G20 davetli listesinden çıkarılmasını istemişti.