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Dünya
Deutsche Welle

Merkel, Atina yolcusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ekonomik krizden çıkış mücadelesi veren Yunanistan'ı ziyaret ediyor.

11 Nisan 2014 12:19

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Yunan mevkidaşı Antonis Samaras ile yapacağı görüşmelerde ülkenin ekonomik durumunun öne çıkması bekleniyor.

Yunanistan, Merkel'in ziyareti öncesi, 5 yıl vadeli 3 milyar euroluk tahvil satışıyla 4 yıl aradan sonra uluslararası mali piyasalara dönüş yapmıştı.

Merkel'in ziyareti sırasında Atina'da bir grup genç girişimciyle de biraraya gelmesi öngörülüyor.

'Yunan Kalkınma Bankası kuruluyor'

Alman ekonomi gazetesi 'Handelsblatt', Merkel'in ziyareti sırasında Yunan Kalkınma Bankası'nın kuruluşu için Samaras ile birlikte bir niyet mektubuna imza atacağını duyurdu.

Bankanın kuruluş sermayesine her iki ülke de 100'er milyon euroyla katkıda bulunacak. Berlin'in payı Alman Kalkınma Bankası (KfW) kaynaklarından karşılanacak.

Projeye Avrupa Birliği, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Fransa'nın da destek vereceği belirtildi.

Yunan Kalkınma Bankası'nın küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlayarak ekonomiyi canlandırması hedefleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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