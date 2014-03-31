Mercedes’ten çifte zafer



2008’in dünya şampiyonu, Britanyalı pilot Lewis Hamilton, ilk sırada başladığı Malezya Grand Prix’ini baştan sona kontrolünde götürerek birincilikle tamamladı.

Avustralya’da yapılan sezonun ilk yarışı da yine bir başka Mercedes pilotu olan Nico Rosberg’in birinciliğiyle sona ermişti. Rosberg bu kez Malezya’da ikinci oldu. Bu sonuçlarla pilotlar klasmanında Alman Nico Rosberg 43 puanla ilk sıradaki yerini korurken markalar klasmanında da Mercedes 68 puanla liderliğe yükseldi

Bu sezonki kapsamlı kural değişikliklerine henüz adapte olamamış görünen Red Bull’da son dünya şampiyonu Sebastian Vettel, bu ikilinin ardından yarışı üçüncü sırada tamamlayarak bu sezon ilk kez podyum gördü. Avustralya’da yarış dışı kalan Vettel, Malezya için “ Çok iyi bir yarış oldu. Yarış boyunca Nico’ya yakın kalmaya çalıştım ve neredeyse başardım. Ama benden bir vites üstün gibiydi” şeklinde konuştu.

Bir başka Alman pilot Force India’dan Nico Hülkenberg, yarış bitimine 3 tur kala Ferrari’den Fernando Alonso’ya geçilse de beşinci olarak hatırı sayılır bir derece elde etti. Sauber’in Alman pilotu Adrian Sutil ise 32’nci turda teknik arıza nedeniyle yarış dışı kaldı.

Ricciardo'nun şansızlığı

Önemli sollamalar ve sürprizlerle geçen Malezya’daki yarışta Vettel'in yeni takım arkadaşı Daniel Ricciardo acemice bir hata yüzünden yarışı tamamlayamadı. Avustralyalı pilot yarışın üçte ikisini tamamlamışken, ikinci pit-stopundan sol ön lastiği tam olarak takılmadan hareket edince bir kaç metre sonra geri itilip lastik sağlamlaştırıldı. Ancak kısa süre sonra ön kanadı kırılan ve yeniden pite gelen Ricciardo yarışı bırakmak zorunda kaldı. Son şampiyon Vettel 15 puanla pilotlar klasmanında 7’nci sırada bulunuyor.

Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı 6 Nisan Pazar günü Bahreyn’de yapılacak.