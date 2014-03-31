T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Mercedes’ten çifte zafer

Formula 1’de sezonun ikinci yarışı olan Malezya GP’sini Mercedes’ten Lewis Hamilton kazanırken, takım arkadaşı Nico Rosberg ikinci oldu. Son şampiyon Vettel üçüncü olarak bu sezon ilk kez podyum gördü.

31 Mart 2014 13:49


2008’in dünya şampiyonu, Britanyalı pilot Lewis Hamilton, ilk sırada başladığı Malezya Grand Prix’ini baştan sona kontrolünde götürerek birincilikle tamamladı.

Avustralya’da yapılan sezonun ilk yarışı da yine bir başka Mercedes pilotu olan Nico Rosberg’in birinciliğiyle sona ermişti. Rosberg bu kez Malezya’da ikinci oldu. Bu sonuçlarla pilotlar klasmanında Alman Nico Rosberg 43 puanla ilk sıradaki yerini korurken markalar klasmanında da Mercedes 68 puanla liderliğe yükseldi

Bu sezonki kapsamlı kural değişikliklerine henüz adapte olamamış görünen Red Bull’da son dünya şampiyonu Sebastian Vettel, bu ikilinin ardından yarışı üçüncü sırada tamamlayarak bu sezon ilk kez podyum gördü. Avustralya’da yarış dışı kalan Vettel, Malezya için “ Çok iyi bir yarış oldu. Yarış boyunca Nico’ya yakın kalmaya çalıştım ve neredeyse başardım. Ama benden bir vites üstün gibiydi” şeklinde konuştu.

Bir başka Alman pilot Force India’dan Nico Hülkenberg, yarış bitimine 3 tur kala Ferrari’den Fernando Alonso’ya geçilse de beşinci olarak hatırı sayılır bir derece elde etti. Sauber’in Alman pilotu Adrian Sutil ise 32’nci turda teknik arıza nedeniyle yarış dışı kaldı.

Ricciardo'nun şansızlığı

Önemli sollamalar ve sürprizlerle geçen Malezya’daki yarışta Vettel'in yeni takım arkadaşı Daniel Ricciardo acemice bir hata yüzünden yarışı tamamlayamadı. Avustralyalı pilot yarışın üçte ikisini tamamlamışken, ikinci pit-stopundan sol ön lastiği tam olarak takılmadan hareket edince bir kaç metre sonra geri itilip lastik sağlamlaştırıldı. Ancak kısa süre sonra ön kanadı kırılan ve yeniden pite gelen Ricciardo yarışı bırakmak zorunda kaldı. Son şampiyon Vettel 15 puanla pilotlar klasmanında 7’nci sırada bulunuyor.

Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı 6 Nisan Pazar günü Bahreyn’de yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FormulaMalezya Mercedes Lewis HamiltonNico RosbergVettelBritanyalıLewis HamiltonMalezya Grand PrixMercedesMalezyaAlman Nico RosbergRed BullSebastian VettelVettel MalezyaNicoAlmanForce India Nico HülkenbergFerrari Fernando

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24