Mercedes tutulmuyor



Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı olan Bahreyn Grand Prix’i Mercedes’in iki pilotu Lewis Hamilton ile Nico Rosberg’in mücadelesine sahne oldu ve sonunda damalı bayrağı ilk gören isim İngiliz Hamilton oldu. Rosberg buna rağmen pilotlar klasmanında 50 puanlı takım arkadaşının önünde 61 puanla liderliğini devam ettirdi. Force India Mercedes’ten Meksikalı pilot Sergio Perez, Vettel’in takım arkadaşı Red Bull Renault’dan Daniel Ricciardo’nun önünde yarışı üçüncü sırada tamamlayarak günün sürpriz sonucunu aldı. Force India’nın diğer pilotu Nico Hülkenberg beşinci olarak yükselişini sürdürdü. Ferari pilotları Fernando Alonso ve Kimi Räikkönen ise dokuzuncu ve onuncu sırayla yetindiler. Adrian Sutil, 17’nci turda yarış dışı kaldı.

Hamilton'dan 24. kariyer zaferi

Yarışa ikinci cepten başlayan Mercedes sürücüsü Hamilton, "pole pozisyonu"ndaki takım arkadaşı Nico Rosberg'i geride bıraktı. Yedinci cepten 3'üncü sıraya yükselen Williams –Mercedes pilotu Felipe Massa, startın en karlı ismiydi. İlk tur sonunda en yakın rakipleri Massa'ya 2 saniye fark atan Mercedes sürücüleri, Avustralya ve Malezya yarışlarındaki üstünlüklerinin Bahreyn'de de süreceğinin sinyalini verdi.

19'uncu tur, üçüncü sıradaki Williams –Mercedes pilotu Valtteri Bottas ile aralarındaki fark, yaklaşık 30 saniye olan Mercedes sürücülerinin kendi aralarındaki yarışa sahne oldu. Aynı tur içinde önce Rosberg, Hamilton'ı geçti, ardından Hamilton liderliği geri aldı.

Lotus-Renault sürücüsü Pastor Maldonado, 41'inci turda Sauber-Ferrari pilotu Esteban Gutierrez'e çarparak rakibinin otomobilinin takla atmasına neden oldu. Kazadan sonra güvenlik aracı piste girdi. Güvenlik aracının piste girmesiyle Mercedeslerin, en yakın rakipleri Williams'tan Bottas ile aralarındaki 46 saniyelik fark da eridi.

Hamilton ve Rosberg, güvenlik aracının pisti terk edip yarışın 47’nci turda yeniden başlamasıyla aradaki farkı yeniden açtı. Rosberg'in art arda yaptığı ataklara direnen Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu sezon üst üste 2'nci, kariyerindeki 24'üncü yarış zaferine ulaştı.

Hamilton'ın 1 saniye gerisindeki Rosberg, Malezya'dan sonra burada da ikinciliği elde etti. Mercedes takımı da böylece peş peşe 2'nci kez "double" yaptı.

Vettel'in şanssızlığı

Şanssızlık son dört yılın şampiyonu Sebastian Vettel'in peşini bırakmıyor. Yarışa alışık olmadığı bir cepten başlayan Alman RedBull pilotu hareket enerjisini elektriğe dönüştüren sistemin bozulması, ön kanatçığın aerodinamik kapağının kilitlenmesi ve hatalı lastik seçimi yüzünden potansiyelini değerlendiremedi ve sadece altıncı olabildi.

Sezonun dördüncü yarışı olan Çin Grand Prix'i 20 Nisan'da yapılacak.