Meral Akşener: Bu seçimlerde elbette 'cirleklik' yapmak isteyeceklerdir!

Özlem Gürses

Samsun dönüşü havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'la ilgili iddiaları ve seçim güvenliği tartışmalarıyla ilgili, "Anadolu'da derler 'cirleklik yapma' diye. Bu seçimlerde elbette 'cirleklik' yapmak isteyeceklerdir!" dedi. Akşener sandık güvenliği ve SADAT hakkında ise, "6 siyasi partinin ve sandıkların başındaki kararlı müşahit ve başkanlarımızı oraya koyduğumuz zaman ne SADAT'ı ne MADAT'ı etkili olamaz" diye konuştu.

İyi Parti lideri Akşener, Samsun Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener'in söyleşisinden öne çıkanlar şöyle:

"Ne SADAT'ı ne MADAT'ı etkili olamaz"

Seçim güvenliği konusunda SADAT yapılanması sorusu üzerine Akşener şunları söyledi:

"Ben seçim güvenliği konusunda 6 siyasi partinin ve sandıkların başındaki kararlı müşahit ve başkanlarımızı oraya koyduğumuz zaman ne SADAT'ı ne madatı etkili olamaz. Çünkü İstanbul'da bu denendi.

Denendi derken SADAT anlamında demiyorum. İstanbul'da çıkan sonucu, Anadolu'da derler 'cirleklik yapma' diye. 'Hayır' dendi. Ama sonuç ne oldu? O ıslak imzalı tutanaklar olduğu için o 13 bin 500 lük farkı ortadan kaldıramadılar. Hani 'bir şeyler olmuştur' dendi ya o zaman. Bu milletin öyle özel bir yanı vardır ki; iradesine el uzattığınız zaman Osmanlı tokadının çiftini atıyor.

"Seçimlerde üç kağıt olmaz"

Sonuçta seçim tekrarlandı ve o seçim 800 bin farkla alındı. Asıl önemli olan bu. Onun için bu seçimlerde elbette 'cirleklik' yapılacaktır. Ama zannedildiği gibi bir mevzunun 'biz kararlı durduğumuz taktirde' ki öyle olacak.

6 siyasi partinin insan gücü bir araya geliyor dolayısıyla her yerde birden fazla insanımız olacak bizim. Birbiriyle ilişkili ve birbirine destek veren. Onun için o ıslak imza asıl meseledir. Öyle bilgisayar üzerinde şu üzerinden bu üzerinde kesinlikle seçimlerde üç kağıt olmaz. Tamamen insan unsurunda sandık üzerinde olur. Eğer sizin oraya koyduğunuz arkadaşınız, sandık açıldığında orada olmazsa hile orada yapılır.

Ama orada olursa 1 oy hilesi bile olmaz. Islak imzalı tutanağı alırsa hiç olmaz. Ama bu tür olasılıkları konuşup hem çok korkmamak lazım, dediğim gibi 6 partinin insan gücü bir araya gelecek. Ama diğer taraftan da 6 parti bir aradayız bize bir şey olmaz diyerek tedbiri elden bırakmamalıyız."

"Sağduyu bu derece ortadan kalkmaz"

İyi Parti lideri Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olası siyaset yasağını konusunda ise; "Sanmıyorum. Bu kadar, böyle bir şey olmaz. Sağduyu bu derece ortadan kalkmaz diye düşünüyorum." dedi.