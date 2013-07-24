Mentollü sigara 'daha zararlı'

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA mentollü sigaraların, normal sigaralardan daha zararlı olduğunu açıkladı.

Ancak ABD'de mentollü sigaraların satışına henüz herhangi bir kısıtlama getirmeyen FDA, olası kısıtlamalar için görüş alacağını bildirdi.

FDA, mentollü sigaraların normal sigaralar kadar zararlı vermelerine ek olarak, bu tür sigaralarla tiryaki olmanın daha kolay, bırakmanınsa daha zor olduğunu vurguladı.

Mentollü sigara, tütün endüstrisinin büyüyen birkaç alanından biri.

Konuyla ilgil daha çok araştırma yaptıracağını söyleyen FDA, sağlık görevlileri, tütün endüstrisi temsilcileri ve halkı tartışmaya katılmaya davet etti.

Mentollü sigaralarla ilgili araştırmasının ilk sonuçlarını açıklayan FDA 'Mentöllü sigaralar, normal sigaralara kıyasla kamu sağlığı açısından daha riskli' dedi.

Kuruluş ayrıca, mentölün serinletici ve ağrı kesici özelliklerinin sigarayı daha hafif ve tiryakiler için daha çekici hale getirdiğini belirtti.

2011'de yapılan benzer bir araştırmada da mentollü sigaraların yasaklanmasının kamu sağlığı açısından yararlı olacağı söylenmişti.

Tütün endüstrisiyse, mentollü sigaralar için normal sigaralardan farklı bir düzenleme gerekmediğini savunuyordu.

ABD Sağlık Bakanlığı'nın daha önceki bir araştırmasına göre, ABD'de beyaz sigara tiryakilerinin sadece dörtte biri mentollü sigara tercih ediyor. Siyah Amerikaların ise yüzde 70'den fazlası mentollü sigara içiyor.

BBCTürkçe