T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemenspor'da ayrılık

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemenspor genç forveti Vedat Erçin'le vedalaştı

09 Ocak 2019 14:45

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemenspor genç forveti Vedat Erçin\'le vedalaştı. 
Antalya\'da hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde 21 yaşındaki golcü teknik direktör Suat Kaya\'nın raporu doğrultusunda sezon sonuna kadar Fatsa Belediyespor\'a kiralandı. Sezonun ilk devresinde ligde 13 maça çıkan Vedat, 1 kez gol sevinci yaşadı. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Suat Kaya, \"Aramıza yeni katılan oyuncular oldu, ayrılıklar da yaşandı. Bizim tek düşüncemiz en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıp ikinci yarıda takımı zirveye taşımak\" diye konuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Kırmızı GrupMenemensporVedat ErçinSuat KayaFatsa BelediyesporSezonunVedatTransferBizim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24