Ümit Karan'ın çalıştırdığı TFF 1.Lig takımlarından Menemenspor'da şok bir gelişme yaşandı. Mali polisler yolsuzluk iddiası ile Menemenspor Kulübü’nü bastı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Menemenspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Mali polisler, yolsuzluk iddiası ile Menemenspor Kulübü'nü bastı. 2013 yılından itibaren mevcut dosyalar polis tarafından incelemeye alındı. Menemen Belediye Spor Kulübü, 2018-2019 sezonunu 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu olarak tamamlayarak 1. Lig'e yükselmişti. 2019-2020 sezonu öncesi değişikliğe giderek Menemenspor ismini almıştı. Kulübün başkanlığını ise Kazım Hürol Taklak yapıyor. 18 takımlı ligde 13. sırada bulunan İzmir temsilcisinin teknik direktörlük görevinde, eski Milli takım ve Galatasaray oyuncusu Ümit Karan bulunuyor.

Menemenspor’a polis baskını

1999-2019 yılları arasında dört dönem belediye başkanlığı yapan Tahir Şahin, Menemenspor'u amatörden alıp TFF 1. Lig'e çıkmasını sağlamıştı. Kulübün onursal başkanlığını da yapan Şahin, 25 Ağustos 2020'de silahlı saldırıya uğramış, baldırından yaralanmıştı. Öte yandan, sarı-lacivertli kulübün genel kurul toplantısı 12 Mart Cuma günü yapılacak.

Menemenspor'dan açıklama

Menemenspor, konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama paylaştı:

"Göreve geldiğimiz 25 Mayıs 2019 kongresinden bu yana Menemen Spor için yürekten çalışan yönetim kurulumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Tahir Şahin bütün zorluklara karşın görevlerini layığıyla yapmaktadırlar. Yerel seçimlerden sonra seçilen mevcut Belediye yönetimi sürekli olarak çeşitli iftiralar atarak, yönetim kurulumuzu yıpratmak için elinden ne geliyorsa yapmıştır.

Kulübün içerisine siyaset sokarak bundan faydalanmak isteyen, kulübü ve Onursal Başkanımızı yıpratmak isteyen bazı asalak ve parazit bireyler türemiştir. Ne yazık ki aynı anlayış son aylarda da devam etmektedir. Kulübümüz her fırsata denetlenmesine karşın bu denetlemelerden yüzünün akıyla çıkmıştır. Yönetim kurulumuzun 12.03.2021 tarihinde yapacağı kongre öncesinde yine aynı şerh, parazit ve asalak güçlerin şikâyeti üzerine emniyet güçlerimiz, kulübümüzün 2013 yılından bu yana tüm karar defterlerini, gelir – gider fatura makbuzlarını incelemek üzere almışlardır. Kulübümüz en son 2019 yılında denetlenmiş ve bu denetlemelerden tertemiz çıkmıştır.

Biz, ileriki günlerde yapacağımız kongre öncesi 2013 yılından bu yana bütün evraklarının incelenmeye alınmasının altında başka maksatlar olduğunu düşünmekteyiz. Bu spora siyaset karıştırmaktan başka bir şey değildir. Bugüne kadar tüm denetlemelerden yüzünün akıyla çıkan yönetimimiz, bundan sonra da tüm denetlemelerden yüzünün akıyla çıkacaktır. Buradaki şerh güçlerinin hedefleri tamamen siyasidir. Ancak kimse unutmasın ki, mevcut yönetimimiz bugüne kadar bu şerh güçlerle nasıl mücadele ettiyse bundan sonrada mücadelesine devam edecektir. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramaz. Ancak bu tür haksız saldırılar futbolcu kardeşlerimizi olumsuz etkilemektedir. Bu tür saldırıları yapmak, futbolcu kardeşlerimizin motivasyonunu düşürerek, maç kaybetmesini sağlamaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bütün bunları yapan bu asalak ve parazit bireylerin tüm amacı kulübü ligden düşürmektir. Bu asalak ve parazitlere rağmen Menemen Spor ligde kalacaktır. Mevzu Menemen Spor ise Gerisi Teferruattır Kamuoyuna duyurulur."