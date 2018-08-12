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Spor

Menemen'in gözü Sinan'da

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Belediyespor, Afyonkarahisar kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transferde atağa kalktı

12 Ağustos 2018 15:51

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Belediyespor, Afyonkarahisar kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transferde atağa kalktı. 
Sol bek ve golcü alacağı açıklanan sarı-lacivertlilerin Bolusporlu Sinan Akaydın\'ın peşinde olduğu bildirildi. 
Geçen sezonu Sivas Belediyespor\'da geçiren ve Boluspor\'a imza atan 24 yaşındaki forvetin kiralanması için çalışmalara başlandı. Menemen Belediyesporlu kurmayların Boluspor yönetimiyle temasa geçtiği, görüşmelerin olumlu sürdüğü kaydedildi. Sinan, Sivas ekibinde 29 lig maçında 12 gol atmıştı.  

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