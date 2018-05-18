T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen'e 5 maç ceza

İZMİR, (DHA) TFF 2

18 Mayıs 2018 14:54

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Play-Off çeyrek final rövanş mücadelesinde evinde Keçiörengücü\'nü 2-1 yenmesine rağmen elenip 1. Lig hayallerine yine veda eden Menemen Belediyespor, karşılaşmadan önce çıkan olaylar nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sarı-lacivertli kulübe taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verdiği seyircisiz oynama cezasının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 12 bin TL fatura çıkardı. 

Menemenli futbolcu Murat Erdemir ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 müsabakadan men ve 3 bin TL ceza aldı. Grupta bu sezon şampiyonluğu kıl payıyla kaçıran, üst üste ikinci kez Play-Off\'tan eli boş dönen İzmir temsilcisi, yeni sezona da 5 maç seyircisiz oynama handikapıyla başlayacak. İlçe Stadı\'nda 14 Mayıs Pazartesi günü oynanan karşılaşma öncesi sahada futbolular arasında başlayan kavgaya tribünden atlayan taraftarlar da dahil olmuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Kırmızı Grup PlayOffKeçiörengücüLigMenemen BelediyesporProfesyonel Futbol Disiplin KuruluTLMurat ErdemirGruptaPlayOffStadıMayıs Pazartesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24