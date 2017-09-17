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Spor

Menemen'den zirveye damga

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta Kocaeli Birilikspor ve Sarıyer'in ardından İnegölspor'u da mağlup eden Menemen Belediyespor, ilk 3 haftaya damga vurdu

17 Eylül 2017 16:37

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta Kocaeli Birilikspor ve Sarıyer\'in ardından İnegölspor\'u da mağlup eden Menemen Belediyespor, ilk 3 haftaya damga vurdu. İnegölspor karşısında 6\'ıncı dakikada 1-0 geriye düşen ve soyunma odasına bu sonuçla giden sarı-lacivertliler, ikinci devrede şaha kalkıp rakip filelere tam 5 gol bıraktı. Geride kalan 3 haftada toplam 12 gol atan ve 3\'te 3\'le liderlik koltuğunu bırakmayan İzmir ekibi şampiyonluk yarışının favorilerinden biri olduğunu gösterdi. 

Teknik Direktör Suat Kaya, 5-1 kazanılan İnegölspor maçının ikinci 45 dakikasında gerçek potansiyellerini sahaya yansıttıklarını söyledi. Hücumda çok kaliteli gol ayaklarına sahip olduklarını dile getiren Kaya, \"Sezona müthiş başladık. Liderlik koltuğunda oturmak çok güzel ancak konumumuzu korumak daha önemli\" diye konuştu.

Menemen Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3\"üncü Tur maçında salı günü Bergama\'da Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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