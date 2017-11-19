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Spor

Menemen'den müthiş açılış

İZMİR,(DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta, kapasitesi 5 bin kişiye çıkarıldıktan sonra ilk kez kapılarını açan Tahir Şahin Stadı'nda Tuzlaspor'u 3-0 yenen Menemen Belediyespor, zirve yarışında yeniden gaza bastı

19 Kasım 2017 15:56

İZMİR,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta, kapasitesi 5 bin kişiye çıkarıldıktan sonra ilk kez kapılarını açan Tahir Şahin Stadı\'nda Tuzlaspor\'u 3-0 yenen Menemen Belediyespor, zirve yarışında yeniden gaza bastı. Geçen hafta deplasmanda Sivas Belediyespor\'a 1-0 yenilerek yara alan sarı-lacivertliler, rakibi Keçiörengücü\'nün İnegölspor\'a mağlup olduğu haftayı iyi değerlendirdi. Teknik Direktör Suat Kaya, Menemen Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin\'in harika bir stat yaptığını belirterek, \"Kulübümüze yakışır bir statta maçımızı oynadık. Emeğe geçen herkese minnettarız\" dedi. 
Tuzlaspor karşısında pozitif futbol oynadıklarını ifade eden Kaya, \"Bu sezon 6 iç saha maçımızı Bergama 14 Eylül Stadı\'nda oynayıp 6\'da 6 yaptık. Tuzlaspor karşılaşmasıyla ilk kez taraftarımızın huzuruna çıktık. Evimizde ilk kez bir gece maçı oynadık. Futbolcularım kendilerine yakışanı yaptı. Menemen\'deki ilk maçı farklı kazanmak hepimizi çok mutlu etti. Şampiyonluk yolunda iddiamızı sürdürüyoruz. Umuyorum bu güzel statta gelecek sezon 1. Lig\'de sahaya çıkacağız\" dedi. Menemen Belediyespor, gelecek hafta Bodrum Belediyesi Bodrumspor deplasmanında terleyecek. 

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