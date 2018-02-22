Menemen'den forma reklamı açıklaması

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor\'da kulübün onursal başkanı da olan Belediye Başkanı Tahir Şahin, Folkart Yapı\'yla aralarında çıkan sponsorluk krizine açıklık getirdi. Sezon başında sarı-lacivertlilere forma göğüs reklamı veren Folkart\'ın, kulübün takım formasının göğsünde başka bir şirketin reklamını koyması nedeniyle hukuki süreç başlatacağını açıklamasının ardından Şahin, \"Gerekirse Folkart\'a parasını iade edebiliriz. Ancak bu yanlış ve ayıp olur\" dedi.

Bu sezon İlçe Stadı\'nın yenilediklerini hatırlatan Tahir Şahin, \"Stadımızın inşaatını Menemen\'de görev yapan arkadaşlarımızın destekleriyle tamamladık. İnşaat bitince de stadın işçilik parasını ödeyen Mustafa Koç İnşaat\'ın formamızda adını kullandık. Folkart da buna tepki gösterdi. Folkart\'ın bize ödediği küçük bir rakam. Daha fazlasını hak etmiştik, bunu da kendilerine söyledik. Ben mahkeme kararı çıkarsa saygılıyım. Karara kalmadan parayı ödeyebiliriz. Kısa süre içinde Folkart\'la görüşmeye gideceğim\" diye konuştu.