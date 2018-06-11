T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen'den çifte imza

İZMİR, (DHA) Transfer döneminde Batman Petrolspor'dan sağ bek Erman Taşkın'ı renklerine bağlayıp siftah yapan Menemen Belediyespor, Osmanlıspor'dan golcü Ali Özgün ve Mersin İdmanyurdu'ndan orta saha Bekircan Sönmez'le sözleşme imzaladı

11 Haziran 2018 18:57

İZMİR, (DHA)

Transfer döneminde Batman Petrolspor\'dan sağ bek Erman Taşkın\'ı renklerine bağlayıp siftah yapan Menemen Belediyespor, Osmanlıspor\'dan golcü Ali Özgün ve Mersin İdmanyurdu\'ndan orta saha Bekircan Sönmez\'le sözleşme imzaladı. 
Ali, sarı-lacivertlilerle 1 yılı opsiyonlu 2 senelik kontrat yaparken, Bekircan ise 2+1 senelik sözleşmeye imza attı. Futbola Almanya\'nın Mannheim takımında başlayan 28 yaşındaki Ali, TGS Weinheim, Worms ve Bürstadt formalarını terlettikten sonra Osmanlıspor\'a transfer oldu. Ali, Türkiye\'de Gümüşhanespor\'da da top koşturdu. 18 yaşındaki Bekircan ise altyapısından yetiştiği Mersin İdman Yurdu\'nda profesyonel oldu.   

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TransferBatman PetrolsporErman TaşkınMenemen Belediyespor OsmanlısporAliMersinBekircan SönmezBekircanFutbola Almanya MannheimAli TGS Weinheim WormsBürstadtOsmanlısporAli Türkiye GümüşhanesporYurdu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24