Menemen kartkolik oldu

İZMİR, (DHA) -

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor\'la 2-2 berabere kalarak zirve yolunda 2 puan kaybeden Menemen Belediyespor adeta kartkolik oldu. Sarı-lacivertli oyuncular geride kalan 13 haftada 32 sarı, 4 de kırmızı kart gördü. Menemen\'in sağ beki Semih Ceylan bu sezon 2 kırmızı ve 3 sarı kartla takımın en hırçın futbolcusu olurken, Taşkın ise 5 sarı, 1 kırmızı kartla oynadı. Stoperde görev yapmasına rağmen hiç sarı kart görmeyen Veli ise 4. haftadaki Tuzlaspor müsabakasında direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Menemen Belediyespor\'da 4 sarı karttan Taşkın, Umut Pusat ve Rıdvan Koçak bu sezon cezalı duruma düştü. Kaptanı Mustafa Şen ve Okan Baydemir de 3\'er sarı kartla sınırda bulunuyor.