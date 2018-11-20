T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen kartkolik oldu

İZMİR, (DHA) -  TFF 2

20 Kasım 2018 17:00

İZMİR, (DHA) - 

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor\'la 2-2 berabere kalarak zirve yolunda 2 puan kaybeden Menemen Belediyespor adeta kartkolik oldu. Sarı-lacivertli oyuncular geride kalan 13 haftada 32 sarı, 4 de kırmızı kart gördü. Menemen\'in sağ beki Semih Ceylan bu sezon 2 kırmızı ve 3 sarı kartla takımın en hırçın futbolcusu olurken, Taşkın ise 5 sarı, 1 kırmızı kartla oynadı. Stoperde görev yapmasına rağmen hiç sarı kart görmeyen Veli ise 4. haftadaki Tuzlaspor müsabakasında direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Menemen Belediyespor\'da 4 sarı karttan Taşkın, Umut Pusat ve Rıdvan Koçak bu sezon cezalı duruma düştü. Kaptanı Mustafa Şen ve Okan Baydemir de 3\'er sarı kartla sınırda bulunuyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHALig Kırmızı GrupManisa Büyükşehir BelediyesporMenemen BelediyesporSarılacivertliMenemenSemih CeylanTaşkınStoperdeVeliTuzlasporTaşkın Umut PusatRıdvan KoçakKaptanı MustafaOkan Baydemir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24