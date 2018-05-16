Menemen iç transferde rahat

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Play-Off çeyrek finalinde Keçiörengücü\'ne elenerek 1\'inci Lig\'e çıkma şansını kaçıran Menemen Belediyespor iç transferde zorlanmayacak. Sarı-lacivertlilerin 28 kişilik kadrosunda sadece 3 futbolcunun sözleşmesi ay sonunda sona erecek. Kaleci Bayram\'In yanı sıra Evkur Yeni Malatyaspor\'dan kiralanan orta saha Taşkın ile Çaykur Rizespor\'dan geçici olarak transfer edilen golcü Ozan\'In İzmir ekibiyle ilişkisi resmen bitecek. İki sezondur sarı-lacivertlilerde görev yapan teknik direktör Suat Kaya\'nın mukavelesi de 31 Mayıs\'ta son bulacak. Menemen Belediyespor\'a üst üste Play-Off oynatan ancak bir türlü üst lig hedefine ulaşamayan Kaya önümüzdeki günlerde yönetimle masaya oturacak.