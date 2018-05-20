Menemen Hüseyin'in peşinde

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Play-Off çeyrek finalinde Keçiörengücü\'ne elenerek 1\'inci Lig\'e çıkamayan Menemen Belediyespor\'da yeni sezon çalışmaları başladı. Mevcut kadrosundan Cihan, Kerem, Yıldıray, Aytaç ve Ozan\'la yollarını ayıran, sözleşmesi sona erecek Teknik Direktör Suat Kaya ile masaya oturmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin Şanlıurfaspor\'da forma giyen Hüseyn Kala\'yı renklerine katacağı bildirildi. Orta sahada görev yapan ve sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşıldığı ifade edildi. Futbola İskenderun Belediyespor\'da başlayan Hüseyin, Hatayspor, Turanspor, Kasımpaşa, Kayseri Erciyesspor ve Adana Demirspor\'da da forma giydi. Bu sezon 30 lig maçına çıkan Hüseyin 14 gol atarak başarılı ber performans sergiledi.