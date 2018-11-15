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Spor

Menemen gol oldu, yağdı

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü kendisi gibi zirve hesapları yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Menemen Belediyespor, attığı 27 golle adeta şov yaptı

15 Kasım 2018 15:27

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü kendisi gibi zirve hesapları yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u konuk edecek Menemen Belediyespor, attığı 27 golle adeta şov yaptı. Geride kalan 12 haftada taraftarına gol resitali sunan sarı-lacivertliler, ikinci liglerin en skorer takımı olmayı başardı. Oynadığı her maçta gol sevinci yaşayan İzmir ekibinin bu istatistiği, Manisa BŞB sınavı öncesi taraftara umut verdi. Menemen\'in ardından en skorer takım 26 golle TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta lider olan Tuzlaspor oldu. 
Teknik direktör Suat Kaya hücumda oldukça etkili bir görüntü ortaya koyduklarını ifade ederek, \"Manisa BŞB maçında da inanıyorum goller bulacağız. Biz her zaman iyi futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. Bu hafta da güçlü bir takıma karşı oynayacağız\" yorumunu yaptı.   

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