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Menemen beraberliğe abone oldu

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Pendikspor deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Menemen Belediyespor son 5 haftada 4'üncü kez beraberlik elde etti

26 Kasım 2018 15:48

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Pendikspor deplasmanından 1-1\'lik skorla dönen Menemen Belediyespor son 5 haftada 4\'üncü kez beraberlik elde etti. 
Kırklarelispor karşısında sahadan 3-3\'lük skorla ayrılan sarı-lacivertliler Bugsaşspor\'u 4-0 yenip ardından Etimesgut Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pendikspor müsabakalarında 1\'er puana razı oldu. Şampiyonluk yolunda 8 puan yitiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya toparlanma sürecine gireceklerini söyledi. Pendikspor karşısında son dakikalarda gol bulduklarını hatırlatan Kaya, \"Şampiyonluk iddiamızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Bizim için alınan her puan değerli\" diye konuştu. 
İzmir ekibi bu hafta sahasında Bandırmaspor\'la oynayacak.  
 

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