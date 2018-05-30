Menbiç Askeri Konseyi: Menbiç'te YPG yok

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentindeki YPG güçlerinin bu bölgeden çekileceğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının yankıları sürüyor. YPG'lilerin Türk ve Amerikan güçlerinin nezaretinde çekileceğini ve kentin yeni bir yerel yönetim kurulana kadar Türkiye ile ABD'nin kontrolünde olacağını söyleyen Çavuşoğlu'na Menbiç Askeri Konseyi'nden tepki geldi.

Ana bileşeni YPG olan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı konseyin sözcüsü Şarfan Derviş, "YPG, Menbiç'in kurtarılmasının ardından tamamen çekildi. Menbiç'te YPG olmadığını Türkiye de biliyor, IŞİD'le mücadele koalisyonu da" dedi.

Bölgenin geçici olarak Türk ve ABD güçlerinin kontrolünde olacağı yönündeki iddiaları "zamansız ve güvenilirlikten yoksun" olarak tanımlayan Derviş, Türkiye'den yapılan açıklamaların "Menbiç'te karışıklık yaratma ve baskı uygulama" amacı taşıdığını ve "kentin istikrarına darbe vurmayı" hedeflediğini öne sürdü. Menbiç Askeri Konseyi sözcüsü, kentin geleceği konusunda ABD ile Türkiye arasında henüz bir anlaşmaya varılmadığını savundu.

Menbiç için yol haritası

Türkiye tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen YPG, Ankara'nın terör örgütleri listesinde. Türkiye, Menbiç Askeri Konseyi'nin de YPG kontrolünde olduğunu belirtiyor. Ancak söz konusu askeri koalisyon, YPG'den farklı bir oluşum olduğunu savunuyor. ABD ise YPG'ye IŞİD'le mücadele kapsamında uzun süredir askeri destek veriyor. Menbiç'te askeri üssü de bulunan ABD'nin YPG'ye sağladığı silah desteği, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

YPG güçlerinin bölgeden ayrılması için çağrıda bulunan Türkiye'nin, Afrin'e düzenlediği askeri operasyonun ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu açıklaması iki ülke ilişkilerindeki tansiyonu daha da artırmıştı. Ankara'nın Washington'a YPG'ye verdiği desteği sonlandırması için yaptığı çağrılar sonuçsuz kalırken, Türk ve ABD askerlerinin Menbiç'te karşı karşıya gelme riski endişelere neden olmuştu.

İki ülke tarafından Menbiç sorununun çözümü ve Suriye'deki faaliyetlerin koordinasyonu için kurulan Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun son toplantısı geçen hafta Ankara'da yapılmıştı. Taraflar, söz konusu toplantıda Menbiç'te "güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri daha fazla işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediklerini" duyurmuştu.

ABD "Anlaşma yok" demişti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün A Haber televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda ön mutabakata vardığını ve YPG'nin bu bölgeden çekilmesi konusunda görüş birliği sağlandığını söylemişti. Mutabakat sağlandıktan sonra uygulama safhasına geçileceğini belirten Çavuşoğlu, söz konusu eylem planının yaz sonuna kadar hayata geçirilebileceğini ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert dün Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin Menbiç'le ilgili sorularını yanıtlarken, bu konuda "Türkiye hükümetiyle herhangi bir anlaşmaya varmadıklarını" belirtmişti. Konuya dair sadece yol haritasının ana hatlarının çizildiğini belirten Nauert, Menbiç'le ilgili görüşmelerin Türk ve ABD'li dışişleri bakanlarının 4 Haziran'da Washington'da yapacakları toplantıda süreceğini söylemişti.

DW,rtr/CÖ,BK

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