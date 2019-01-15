Memurlar ek zam istedi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Konak ilçesinde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu\'na (KESK) üye bir grup memur, insanca bir yaşam ve güvenceli yaşam talebi ile eylem yaptı. Yağmur altında yapılan eylemde memurlar toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi ve ek zam da talep etti.

Konak Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya gelen yaklaşık 50 KESK üyesi memur, sağanak yağmur altında basın açıklaması yaptı. Memurlar ellerinde, \'Toplu sözleşme yenilensin. Ek zam istiyoruz, vergi dilimi soygununa son verilsin\' yazılı pankart taşıdı. Bazı memurlar ise üzerinde, \'Enflasyon karşısında hükmünü çoktan yitirdiği tescillenen toplu iş sözleşmesi derhal yenilensin\', \'Krizin faturasını vergileri veren yüzde 99 değil, vergilerimize el koyan yüzde 1 ödesin\' dövizleri taşıdı. Memurlar, \'İnsanca bir yaşam istiyoruz\', \'Sermayeye değil emekçiye bütçe\' sloganları da attı.

KESK adına açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şubesi eş Başkanı Hülya Baran Ulaşoğlu, en başından beri ülkeyi yönetenlerin asıl hedefinin enflasyonu düşürmek olmadığını, enflasyonu düşük göstererek çalışanların maaşlarını, ücretlerini baskılamak olduğunu ileri sürdü. 5 milyon kamu emekçisine ve emeklisine verilmesi gereken enflasyon farkını düşük tutmak için her yolun deneneceğini iddia eden Ulaşoğlu, iktidar partisinin enflasyonu düşürmediğini, belirlenmiş hedefe uygun olarak düşük gösterecek yöntemleri bulmak için çabaladığını söyledi.

‘ZAM CEBİMİZE GİRMEDEN VERGİYE GİDECEK’

Başta 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’ye tabi olarak çalışan sözleşmeli personel olmak üzere kamu emekçilerinin çok büyük bir bölümünün, yılın dördüncü, beşinci ayından itibaren yüzde 20’lik ikinci vergi dilimine gireceğini söyleyen Ulaşoğlu, \"Yine önemli bir bölümü de yedinci, sekizinci aydan itibaren yüzde 27’lik üçüncü vergi dilimine girecektir. Kısacası emekçilere kaşıkla verilen enflasyon farkı ve maaş zammı daha cebimize girmeden vergiye gidecek\" diye konuştu. KESK’e bağlı sendikaların üyeleri olarak insanca yaşama yetecek bir ücret, güvenceli çalışma, güvenli bir gelecek mücadelesini sürdüreceklerinin altını çizen Hülya Baran Ulaşoğlu, yaşanan kayıpların giderilmesini isteyerek, şunları söyledi:

\"Hükmünü çoktan yitiren toplu sözleşme derhal yenilenmeli. Maaşlarımızda hedeflenen enflasyon oranında değil, yaşanan gerçek enflasyon oranında, satın alma gücümüzdeki azalma ve ekonomik büyüme oranları dikkate alınarak ek zam yapılmalı. Öncelikle adil bir vergi düzeni için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması ilkesi hayata geçirilmeli. Çalışanların vergi yükünün artmaması için vergi dilimleri en az enflasyon ve milli gelir artış oranında (kişi başına milli gelir artışı oranında) artırılmalı. Asgari ücret tümüyle vergiden muaf olmalı. Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalı.\"

Yağış engeliyle maaş bordrolarını yakamayan memurlar, açıklama sonrası dağıldı.



FOTOĞRAFLI