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'Memur Teoman'a 2'nci terfi

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TÜRKİYE'de, 17- 25 Aralık soruşturmasının ardından, rüşvet almayı ısrarla reddettiği ortaya çıkınca sosyal medyada kahraman ilan edilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışanı Teoman Coşkun Dudak, ikinci kez terfi aldı

08 Ocak 2018 18:27

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TÜRKİYE\'de, 17- 25 Aralık soruşturmasının ardından, rüşvet almayı ısrarla reddettiği ortaya çıkınca sosyal medyada kahraman ilan edilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışanı Teoman Coşkun Dudak, ikinci kez terfi aldı. Dudak, Doğu Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak atandı. 
Artvin Hopalı olan Teoman Coşkun Dudak, adını, 17-25 Aralık soruşturması kapsamında Reza Zerrab’ın yaptığı iddia edilen bir konuşma sonrası duyurmuştu. Zarrab\'ın, kendisinden rüşvet almayan Dudak için “Teoman’a neler yaptım, ne vaatler, ne şeyler. Yok yok adam almıyor” diye yakındığı, haber konusu olmuştu.
Teoman Coşkun Dudak, ‘Memur Teoman\' nitelendirmesiyle sosyal medyada  da fenomen haline gelmişti. Dudak için özellikle sosyal medyada takipçilerince de övgüler dizilmişti.
Dudak, 2013 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevde yükselme sınavını başarıyla geçerek gümrük müdürlüğüne yükselmişti.
Sınavla birlikte mülakatları da başarıyla geçen Dudak, bakanlıkça Gaziantep Gümrük Müdürlüğü emrinde müdür olarak göreve başlamıştı.
Dudak, ikinci bir terfi ile önceki hafta da Doğu Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü\'ne müdür yardımcısı olarak atandı. Görevine başlayan Dudak, yeni görevi ile ilgili değerlendirme yapmadı.

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