Melih Gökçek Twitter'dan istifa etti!

Twitter'ın en çok ilgi gören isimlerinden biri olan ve takipçilerinin eleştiri ve taleplerine birebir karşılık vermesi ve birçoğunu yanıtlaması ile tanınan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter'ı bıraktığını bildirdi.

Gökçek twitter hesabında takipçileriyle paylaştığı son mesajlarda şöyle yazdı:

Takipçi sayım 500 bin olduğu gün Twitter'ı bırakacağım demiştim. Dün takipçi sayım 500 bini buldu... Ben de dün akşam itibarıyla sözümü tutup Twitter'ı bıraktım.

Melih Gökçek'in Gezi Parkı protestolarının ardından paylaşmış olduğu tweet tepki çekmişti.

Gökçek takipçileriyle paylaştığı Tweette, "Vallahi sizi bir kaşık suda boğarız ama dua edin ki biz demokrasiye inanıyoruz...Biz de kaba kuvvet ve eşkiyalık yok.." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Twitter'a tepki göstermişti

Bir TV kanalına konuk olan Başbakan Erdoğan ise Twitter'ı baş belası olarak nitelendirerek, "Burada abartı, yalanın daniskası burada. Sosyal medya denilen şey şu anda toplumun ve toplumların bana göre baş belasıdır" demişti...