Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü Şeref Bilsel'in

Deneme, tiyatro, roman ve şiir dallarında özgün ürünlerin yaratıcısı ‘Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü’ne bu yıl deneme türünde ‘Yalnız Şiir’ adlı kitabıyla Şeref Bilsel layık görüldü.

Şair ve yazar Şeref Bilsel'e ödülü, 27 Ağustos 2016 günü Ören’de düzenlenecek etkinlikte takdim edilecek.

BirGün'de yer alan habere göre, Orhan Alkaya, Enver Aysever, Cem Erciyes, Ioanna Kuçuradi, Eren Aysan, Ahmet Say'ın ve Ali Sirmen’in katılımıyla, 1 Ağustos 2016 günü Ioanna Kuçuradi’nin başkanlığında toplanan ‘Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü’ seçici kurulu, bu yıl ‘Deneme’ türüne verilen ödüle, “yapıtındaki dil inceliği, konusunu ele alışındaki tutarlılık, deneme türüne uygun biçem özgünlüğü” göz önünde bulundurularak, ‘Yalnız Şiir’ adlı kitabıyla Şeref Bilsel oybirliğiyle ödülü almaya hak kazandı.

Melih Cevdet Anday’ın ürün verdiği türlerde değişerek her yıl yinelenecek olan ödül, 2017 yılında 'Tiyatro Oyunu' dalında verilecek. Bu ödülün seçici kuruluna Prof. Dr. Ayşegül Yüksel de davet edildi.

27 - 28 Ağustos 2016 tarihlerinde Ören’de

Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü, 27 - 28 Ağustos 2016 tarihlerinde Ören’de düzenlenecek etkinlikte verilecek. Etkinlikte konser, ödül töreni ve bir de gösteri yer alacak.

27 Ağustos 2016 Cumartesi günü Makbule Kaya konseriyle başlayacak olan etkinliğin birinci günü ödül töreniyle tamamlanacak. Etkinlik, 28 Ağustos 2016 Pazar günü ise Enver Aysever ile ‘Aykırı Kumpanya’ adlı gösterisiyle sona erecek.