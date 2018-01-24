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Ekonomi
Deutsche Welle

Mehmet Şimşek'ten Halkbank açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halkbank'ın ABD Hazinesi ve Amerikan Adalet Bakanlığı ile yakın çalışma içerisinde olduğunu söyledi.

24 Ocak 2018 15:42

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla New York'ta yargılandığı davayla ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek Davos'ta Bloomberg HT'nin canlı yayınında, Halkbank'ın ABD Hazinesi ve Adalet Bakanlığı ile yakın çalışma içerisinde olduğunu söyledi.

Şimşek, "Amerikan Hazinesi ile Amerikan Adalet Bakanlığı ile yakın çalışma içinde. Eğer bu konu teknik ve ekonomik çerçeve içinde kalacaksa zaten sorun olmaz, farklı boyutlara çekilecekse cevabı farklı olur" ifadelerini kullandı.

Atilla'nın yargılandığı davada; İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı olan Rıza Sarraf kendisine yöneltilen İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul ederek savcılık makamı lehine tanık olarak ifade vermişti. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen davada 12 kişilik jüri heyeti, Atilla'yı yöneltilen altı ayrı suçlamanın beşinden suçlu bulmuştu. Yargıç, Atilla'ya verilecek ceza ile ilgili kararını 11 Nisan'da açıklayacak.

Geçmişteki benzer davalara bakıldığında, ambargo ve yaptırım uygulamalarının ihlali ile suçlanan bankaların cezai yaptırımlar ile karşılaştığı görülüyor. Uzmanlar Halkbank'a da ceza gelebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

DW/Reuters,SSB/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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