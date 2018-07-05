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Spor

Mehmet Can Turgutluspor'da

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)   TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transferin hızlı takımlarından Turgutluspor, Arsinspor'dan 23 yaşındaki kaleci Mehmet Can Küçükalioğlu'nu renklerine bağladı

05 Temmuz 2018 19:49

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
 
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta transferin hızlı takımlarından Turgutluspor, Arsinspor\'dan 23 yaşındaki kaleci Mehmet Can Küçükalioğlu\'nu renklerine bağladı. 
Kulüp Başkanı Hakan Sezer\'in Turgutlu Belediyesi\'ndeki makamında yöneticilerin de katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde genç kaleci 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Kariyerinde Ofspor ile 2015-16 sezonunda 3\'üncü Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Can, Turgutluspor\'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Ofspor\'la yaşadığım şampiyonluğun bir yenisini Turgutluspor\'la da yaşamak istiyorum. Sezon sonunda şampiyonluğu göğüsleyen takım olacağımıza inanıyorum\" dedi. 

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