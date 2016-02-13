Medvedev'den kara operasyonu planına yanıt



Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Rusya ile AB ilişkilerinin durma noktasına geldiğini belirten Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, "Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik" diye konuştu.

Konuşmasında ağırlıklı olarak Suriye krizine değinen Medvedev, Moskova'nın barışa yönelik bir tutum sergilediğini ifade etti.

Suriye sorunun çözümünde yapıcı bir rol üstlendiklerini kaydeden Rusya Başbakanı, "Ortak barış girişimlerinin hayata geçirilmesine yönelik desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Diyalogdan başka yol yok"

Barış girişimlerinin yavaş ilerlediğini, ancak diyalogdan başka bir çıkar yolun da bulunmadığını kaydeden Medvedev, Suriye sorununun çözümü için ABD ve Rusya arasında düzenli görüşmelerin önem teşkil ettiğini vurguladı.

Konuşmasının devamında Suriye'nin parçalanmasına karşı olduklarını söyleyen Medvedev, çözüm sürecinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine işaret ederek "Dünya yeni bir Libya, Yemen ve Afganistan'ı daha kaldıramaz" diye konuştu. Medvedev, bölünmenin bölgede mezhep çatışmalarına yol açacağını da ileri sürdü.

Kara operasyonuna eleştiri

Suudi Arabistan'ın kara operasyonu girişimini de eleştiren Rus lider, "Kimse kara operasyonlarıyla tehdit etmesin" dedi. Medvedev, kara birlikleri göndermek yerine hükümet ve muhalefeti pazarlık masasına oturtmanın daha yararlı olacağını sözlerine ekledi.

Medvedev'le birlikte panele katılan Fransa Başbakanı Manuel Valls ise Rusya'dan Suriye'de gerçekleştirdiği hava operasyonlarına son vermesini istedi. Valls konuşmasında, Rusya'nın havadan sivil halkı vurmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Medvedev ise Rus savaş jetlerinin sivilleri hedef almadığını ileri sürdü.