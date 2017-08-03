Medvedev'den ABD'ye: Yaptırımlar ticari savaş

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, ABD Kongresi'nin geçen hafta onayladığı Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları Başkan Donald Trump'ın imzalamasına tepki gösterdi. Facebook üzerinden açıklama yapan Medvedev, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırımlarını "tamamen ticari bir savaş" diye tanımladı.

Rusya Başbakanı, yeni yaptırımların Rusya'nın Amerikan yönetimi ile ilişkilerini iyileştirme umudunu da sonlandırdığını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, baskı uygulama çabalarının Rusya'nın izlediği çizgiyi değiştirmesini sağlamayacağı belirtildi. Açıklamada Rusya'nın karşı önlemlere başvurma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenza da yaptığı açıklamada, yaptırımların iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini söyledi. Nebenza buna rağmen Moskova'nın Amerikan yönetimi ile işbirliğine devam edeceğinin altını çizdi.

Yaptırımların içeriğinde neler var?

ABD Kongresi'nin onayladığı tasarı, Rusya'nın 2016'da yapılan Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalede bulunduğu yönündeki iddialara ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhakına tepki amacıyla hazırlandı.

Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yasa, ABD Başkanı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmasını zorlaştıran bir hüküme de yer veriyor.

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Reuters/AFP/HT/HS