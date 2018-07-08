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Spor

Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu

İSTANBUL / DHA Medipol Başakşehir ekibinin yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurtdışı kamp programı açıklandı

08 Temmuz 2018 16:24

İSTANBUL / DHA

Medipol Başakşehir ekibinin yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurtdışı kamp programı açıklandı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yurtdışı kampının ilk etabı 9-23 Temmuz tarihleri arasında Salzburg\'da yapılacak. Burada 4 hazırlık maçı oynayacak olan Medipol Başakşehir, 23-29 Temmuz arasında çalışmalarını İstanbul\'da sürdürecek.
İstanbul ekibi, 2. etap kamp çalışmalarını 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yine Salzburg şehrinde sürdürecek. Burada yapılacak 2 hazırlık maçının ardından yeni sezon hazırlıklarına İstanbul\'da devam edilecek.
Medipol Başakşehir\'in hazırlık maçlarının tarihleri şöyle;
BİRİNCİ ETAP KAMP:
13 Temmuz: 1860 Münih
17 Temmuz: FC Ufa
20 Temmuz: FC Akhmat Grozny
23 Temmuz: SD Eibar
İKİNCİ ETAP KAMP:
30 Temmuz: VFB Stutgart
2 Ağustos: Bayer Leverkursen

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