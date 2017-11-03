Medipol Başakşehir - Hoffenheim maçının ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: \"Almanya temsilcisinin maçına Avusturyalı hakem atanıyor\"

Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann: \"Maçın hakkı beraberlikti\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4\'üncü hafta karşılaşmasında Hoffenheim ile kendi sahasında 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir\'de teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rakibin 24 yaş ortalamasına sahip olduğunu söyleyen Avcı, \"İlk maçta 4-4-2 ile oynadık. Bu maçta strateji değişikliği yaptık. Hep oyunun içinde kaldık. Yüzde 62 topa sahip olduk. 46\'ncı dakikada başlangıcı faul olan pozisyonda gol yedik. Hakem düdüğü ağzına götürdü ama çalmadı. Golden sonra disiplinden kopmadık. Sonuna kadar oyunun içinde kaldık. Son dakika gelen gol bizi mutlu etti. Diğer maç 1-1 berabere bitti. Bugün oynayan grup iyiydi. Onlara başarılar diliyorum\" dedi.

AVCI: \"ALMANYA TEMSİLCİSİNİN MAÇINA AVUSTURYALI HAKEM ATANIYOR\"

Karşılaşmanın Avusturalyalı hakemi Harald Lechner\'in maça atanmasının yanlış olduğunu dile getiren Avcı, \"Kendi ülkemizde oynarken, hakemleri yerden yere vuruyoruz. Her maçta hedef tahtası yapıyoruz. Bugün Almanya ile oynuyoruz. Sahada komşu ülkesi olan Avusturya\'dan hakem var. Sahada ve soyunma koridorlarında Almanca konuşuyorlar. UEFA tarafından yapılan bu atamayı doğru olmadığını düşünüyorum. Hakem yediğimiz golün başlangıcında, oyuncumuza yapılan harekette düdüğü ağzına götürdü ama çalmadı. Bugün hakem yönetimi, kendi hakemlerimizin değerini bilmemiz gerektiğini gösterdi\" ifadelerini kullandı.

Avcı ayrıca, gruptan çıkma şanslarının devam ettiğini ve kalan 2 maçı da kazanmaları halinde gruptan çıkabileceklerini belirtti.

NAGELSMANN: \"MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ\"

Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, mücadelenin hakkının beraberlik olduğunu söyledi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, \"İlk 45 dakika iki takım için de iyi geçmedi. 45 ile 60. dakikalarda iyi oynadık. Bu dakikalarda iki gol atabilirdik. Bu dakikadan sonra Başakşehir daha baskılı oynadı ve golü buldu. Maç, hakkı olan olarak beraberlik ile sona erdi\" dedi.

Başakşehir\'in oynadığı oyun ile ilgili konuşan Nagelsmann, \"Biz de rakibimizden çekinmedik. İlk 15 dakikada bir-iki gereksiz faul oldu. Rakibimizin abartılı bir şekilde sert oynadığını düşünmüyorum. Bundan sonra gruptan çıkmak isteyen takımların 6 puan alması gerekiyor\" şeklinde konuştu. Alman çalıştırıcı, Abdullah Avcı\'nın rotasyon yapmasına şaşırmadığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açıklamalar