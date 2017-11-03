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Spor

Medipol Başakşehir - Hoffenheim: 1-1

İSTANBUL, (DHA) STAT: 3'üncü İstanbul Fatih Terim HAKEMLER: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Alparslan, Epureanu, Clichy, Gökhan, İrfan Can (Dk

03 Kasım 2017 01:58

İSTANBUL, (DHA)

STAT: 3\'üncü İstanbul Fatih Terim
HAKEMLER: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Alparslan, Epureanu, Clichy, Gökhan, İrfan Can (Dk. 81 Mossoro), Napoleoni (Dk. 81 Elia), Tunay (Dk. 62 Visca), Kerim Frei, Mevlüt
HOFFENHEIM: Baumann, Nordtveit, Zuber, Hoogma, Grillitsch, Schulz, Vogt (Dk. 24 Posch), Kerem Demirbay (Dk. 74 Geiger), Amiri (Dk. 60 Ochs), Wagner, Kramaric
GOLLER: Dk. 90+3 Visca (Medipol Başakşehir) - Dk. 47 Grillitsch (Hoffenheim)
SARI KARTLAR: Mevlüt, Gökhan, İrfan Can (Medipol Başakşehir) - Amiri, Kerem, Kramaric (Hoffenheim)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4\'üncü hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin tek golü 90+3\'üncü dakikada Edin Visca\'dan gelirken, Hoffenheim\'ın golünü 47\'nci dakikada Grillitsch kaydetti. Grubun diğer maçında ise Ludogorest Razgrad ile Sporting Braga 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından temsilcimiz Medipol Başakşehir 2, Hoffenheim 4, Sporting Braga 7, Ludogorets ise 8 puana yükseldi.

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