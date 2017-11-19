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Medipol Başakşehir - Galatasaray: 5-1

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim HAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, İrfan Can (Dk

19 Kasım 2017 00:27

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

STAT: 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, İrfan Can (Dk. 78 Hakan), Visca, Mossoro, Elia (Dk. 86 Kerim), Adebayor (Dk. 90+1 Mevlüt)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Tolga, Ndiaye, Belhanda (Dk. 79 Rodrigues), Eren, Gomis

GOLLER: Dk. 25 Attamah, Dk. 42 - Dk. 58 - Dk. 76 (P) Adebayor, Dk. 89 Kerim (Medipol Başakşehir) - Dk. 55 Gomis (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Fernando, Ndiaye (Galatasaray)

Süper Lig 12\'nci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Galatasaray\'ı 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir 26 puana yükselirken, Galatsaray 26 puanda kaldı.

10\'uncu dakikada maçın ilk tehlikeli atağı gerçekleşti. Tolga\'nın pasında topla buluşan Ndiaye meşin yuvarlağı şişirdi, Gomis kontrol etti ve vuruşunu yaptı,  top yandan dışarı çıktı.

14\'üncü dakikada Medipol Başakşehir\'de Adebayor ile Mossoro paslaştı. Rakiplerinden sıyrılan Adebayor topu ayağından açtı, Muslera araya girdi. 

16\'ncı dakikada Adebayor topu aldı, sağ kanattan içeri kesti, Galatasaray savunması topu kornere gönderdi.

25\'inci dakikada Medipol Başakşehir\'in golü geldi. Edin Visca\'nın kullandığı serbest vuruşta topa kafayı vuran Attamah, ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0.

30\'uncu dakikada Younes Belhanda\'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağa kafayı vuran Maicon, topu üstten auta gönderdi.

32\'nci dakikada Mariano sağ kanattan kesti, seken top Eren\'in önünde kaldı. Eren Derdiyok\'un vuruşunu Volkan çıkardı.

42\'nci dakikada Medipol Başakşehir farkı 2\'ye çıkarttı. Edin Visca\'nın sağ kanattan yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Adebayor, takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk yarı Medipol Başakşehir\'in 2-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

51\'inci dakikada Gomis sağ kanattan topu içeri çevirdi, savunma araya girdi ve top kornere çıktı.

55\'inci dakikada Galatasaray farkı 1\'e indirdi. Latovlevici\'nin ortasında kafayı vuran Gomis, skoru 2-1\'e getirdi.

58\'inci dakikada Medipol Başakşehir tekrardan farkı 2\'ye çıkarttı. Denayer\'in müdahalesi sonrası topla buluşan Mossoro topu Adebayor\'a aktardı. Adebayor rakibinden sıyrılarak topa vuruşunu yaptı, savunmadan seken meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

74\'üncü dakikada Maicon meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi, seken top Volkan\'da kaldı.

75\'inci dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Hakem Ali Palabıyık, Maicon\'un ceza sahasına giren Elia\'ya yaptığı harekete penaltı verdi.

76\'ncı dakikada topun başında geçen Adebayor, topu filelere gönderdi: 4-1.

78\'inci dakikada ceza sahasına giren Gomis\'in şutu az farkla dışarı çıktı.

84\'üncü dakikada Garry Rodrigues sağ kanattan içeri kesti, Gomis istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.

89\'uncu dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerim Frei, sert vuruşuyla skoru 5-1\'e getirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Medipol Başakşehir sahadan 5-1\'lik galibiyetle ayrıldı.
 

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