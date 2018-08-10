Medipol Başakşehir - Burnley: 0-0

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA)

STAT: 3\'üncü İstanbul Fatih Terim

HAKEMLER: Srdjan Jonavic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Jojic), Elia (Dk. 83 Kerim Frei), Bajic (Dk. 89 Napoleoni)

BURNLEY: Joe Hart, Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley, Hendrick, Westwood, Cork, Barnes (Dk. 77 Lennon), Gudmundsson(Dk. 62 Vokes), Walters

SARI KARTLAR: Da Costa (Medipol Başakşehir) - Barnes, Joe Hart, Lennon (Burnley)

UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, İngiltere\'nin Burnley takımı ile 0-0 berabere kaldı.

2\'nci dakikada Visca\'nın ortasında topla penaltı noktası önünde buluşan Elia\'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

28\'inci dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Taylor\'un ceza sahası içine gönderdiği ortada Tarkowski karambolden yararlanamadı ve Başakşehir savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

30\'uncu dakikada Caiçara\'nın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Joe Hart topu oyun alanına çeldi.

36\'ncı dakikada Visca\'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Da Costa\'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Joe Hart kornere çevirdi.

61\'inci dakikada Epureanu\'nun ceza sahasına açtığı ortada Visca\'nın topu Jojic\'e aktardı. Topla buluşan Jojic\'in vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

74\'üncü dakikada sol kanattan köşe vuruşu kullanan Emre, pasını ceza sahası içine gönderdi. Topla buluşan Mahmut\'un vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

90+1\'inci dakikada Emre\'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Visca\'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Karşılaşma 0-0\'lık eşitlik ile son buldu.

FOTOĞRAFLI