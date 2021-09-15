Devletten alacaklarını tahsil edemeyen medikal sektörü Ankara'da eyleme çıkıyor

Firmaların devlet ve üniversite hastanelerinden 6 milyar liralık alacağını tahsil edemedikleri için yarın Ankara’da miting yapacaklarını açıklayan Tüm Medikal Dernekler Federasyonu (TÜMDES) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, "Bu gidişle hastanelerde ameliyatlar duracak, ameliyat ipliği bulunamayacak, kalp pili bile takılamayacak. Üretim olmadığı ve ham madde alınamadığı için büyük bir halk sağlığı sorunu yaşanacak.” dedi.

Tıbbi cihaz, sağlık malzemesi ve ilaç firmaları, son 18 aydır kamudan tahsilatta güçlük çektiklerini belirten TÜMDES Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, medikal sektörü olarak yarın (16 Eylül) Ankara’da miting yapacaklarını duyurdu. Delikanlı, 4 milyar TL’si kamudan, 2 milyar TL’si üniversite hastanelerinden olmak üzere firmaların toplam birikmiş alacağının 6 milyar TL’yi geçtiğini ve bu tutarın her geçen gün arttığını ifade etti.

"Yine aynı ödeme kriziyle karşılaştık"

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre, geçen yıl ekim ayında 19 milyar TL’lik birikmiş alacaklarını almakta sorun yaşadıklarını hatırlatan Delikanlı, şunları söyledi:

“O dönem borçların ödenmesi için firmalardan yüzde 25 oranında feragat istediler. Firmalar alacaklarından feragat etmeyince, kararname çıkararak bunu kabul etmeye zorladılar. Sektörün yüzde 90’ı, alacaklarının yüzde 25’inden feragat etmeyi kabul etti ve bize o dönem borçların düzenli ödeneceğine dair söz verildi. Ancak döndük dolaştık yine aynı ödeme kriziyle karşılaştık.”

“Firmaların neredeyse tamamı bankaya borçlu. Bugün bile alacaklarının tamamını alsalar zaten vergilere, maaşlara ve borçlara gidecek, belki yetmeyecek bile. Firmalar kepenk indirmedi ama fiili olarak batmış durumda. Yerli firmalar hammadde ve malzeme temin edemediği için bu sisteme yalnızca global firmalar dayanabilir ve bunun sonu tekelleşmeye gider”

"Yaşanan bu duruma artık bir çözüm bulunmalı"

“Sağlık Bakanı'nın makamının hemen arkasındaki Ankara Şehir Hastanesi’nde kalça protez ameliyatları yapılamıyor. Bu gidişle hastanelerde ameliyatlar duracak, ameliyat ipliği bulunamayacak, kalp pili bile takılamayacak. Üretim olmadığı ve ham madde alınamadığı için büyük bir halk sağlığı sorunu yaşanacak. Biz asla satış durdurma yapmayız ancak yaşanan bu duruma artık bir çözüm bulunmalı.”