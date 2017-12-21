'Medeni Yıldırım' davası yeniden başladı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde, 4 yıl önce bir grubun kalekol yapımını gerekçe göstererek, yaptığı protesto gösterisi sırasında Medeni Yıldırım\'ın vurularak, öldürülmesine ilişkin tutuksuz yargılanan asker Adem Çiftçi\'ye verilen beraat kararının Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'nce bozulması üzerine yargılamaya yeniden başlandı. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanan tutuksuz sanık Adem Çiftçi, olay günü ateş etmediğini ileri sürdü.

Lice\'nin Kayacık köyünde, 28 Haziran 2013 tarihinde, kalekol yapımına karşı gelen grubun protesto gösterisi sırasında çıkan olaylarda Medeni Yıldırım\'ın öldürülmesi ve 8 kişinin yaralanmasıyla ilgili tutuksuz yargılanan ve \'haksız tahrik altında olası kastla adam öldürme\' suçundan 18 yıla kadar hapsi istenen er Adem Çifti (23), son duruşmada beraat etmişti. Diyarbakır 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin verdiği karardan sonra Yıldırım ailesinin avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, soruşturmanın eksik yürütüldüğü, yerel mahkemenin verdiği beraat kararının yasaya ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Baydemir\'in temyiz talebini inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1\'inci Ceza Dairesi, geçen 15 Eylül’de oy birliğiyle verdiği kararla istinaf talebini yerinde buldu. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin sanık er Adem Çiftçi hakkında verdiği beraat kararını, \'yargılamada eksik inceleme ve değerlendirme yapıldığı\' ve \'delillerin eksik toplandığı\' gerekçeleriyle bozdu.

\'ATEŞ ETTİĞİME DAİR BİR ŞEY SÖYLEMEDİM\'

Bozma kararının ardından sanık Adem Çiftçi\'nin yeniden yargılanmasına Diyarbakır 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Tutuksuz sanık Çiftçi\'nin, Kocaeli\'nin Körfez ilçesinden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, Medeni Yıldırım\'ın annesi Fahriye Gündüz Yıldırım ve ağabeyi Mehmet Yıldırım ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada ifadesi alınan Çiftçi, dosyada kendisinin ateş ettiğine dair hiçbir ibare olmadığını belirterek, \"Ben, ateş ettiğime dair bir beyanda bulunmadım. \'Ateş ettiğim varsayılırsa\' demiştim; ancak ateş ettiğim şeklinde tutanaklara geçmiş. Ben, hiçbir şekilde ateş etmedim. Ateş ettiğime dair bir şey söylemedim\" diye konuştu.

\'BEN ANNEYİM VE YÜREĞİM YANIYOR\'

Daha sonra duruşmada söz alan Medeni Yıldırım\'ın annesi Fahriye Gündüz Yıldırım ise davada adaletli bir karar çıkmasını talep ettiklerini dile getirerek, \"Geçen sefer zaten alay eder gibi bir durum oldu. Medeni, doğrudan hedef alınmıştır. Herkes, havaya ateş açarken kendisi, Medeni’ye ateş etmiştir. Medeni, eli cebinde ve milletin arkasındadır. Hatası olsa bile ölümü hak etmiyor. Ben, anneyim ve yüreğim yanıyor. 4,5 yıldır bir yangının içindeyim. Kanımın son damlasına kadar davacıyım\" dedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, Medeni Yıldırım\'ın ailesinin avukatlarının, sanığın tutuklanması yönündeki talebini reddederek, duruşmayı erteledi.



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