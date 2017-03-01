Meclis’ten izdivaç programları için ilk adım

Meclis, tartışmalara sebep olan izdivaç programları ile ilgili çalışmalara başlıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Evlilik/İzdivaç Programlarının Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Alt Komisyon başkanlığına, AKP Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik seçildi.

Çelik, yıllardır televizyon kanallarının gündüz kuşağında yayınlanan evlilik programlarıyla ilgili ciddi bir rahatsızlığın söz konusu olduğunu belirtti.

Programlarda iş, evlilik aşamasına gelince reyting kaygısıyla olayın magazinleştirildiğini anlatan Çelik, konuya ilişkin bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara binlerce şikâyet dilekçesinin ulaştığını kaydetti.

Çelik, dilekçelerde, programların genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılıklar içerdiğinin belirtildiğini ifade etti.

Çelik, evlilik programlarında, kurgulanmış senaryoların izleyiciye sunulduğunu bildirdi. TBMM çatısı altında konuyla ilgili bazı çalışmalar yapıldığını vurgulayan Çelik, bu çalışmaları anlattı. Çelik, alt komisyon çalışmalarında neler yapılacağına ilişkin bilgi verdi.

MHP, 17 Şubat'ta Meclis Başkanlığı'na 'televizyonlarda yayınlanan evlilik-izdivaç programlarının toplumun çekirdeği olan aile kurumuna olumsuz etkilerinin araştırılması için' grup önerisi verdi. Ancak MHP'nin araştırma önerisi AKP'lilerin oylarıyla reddedildi.

Oylamanın ardından söz alan önergenin sahibi MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AKP'lilerin tavrını eleştirdi ve şunları söylemişti:

"Böyle hayırlı bir konuda AKP'nin niye 'hayır' dediğini ben anlayamadım. Burada AKP adına konuşan 2 arkadaş, buradan doğacak siyasi sıkıntıları gidermek için konuşma yapıyor, ancak sorunun çözümüne yönelik olarak, Meclis'in siyasal bir duruş koyması için gereken bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasına da karşı çıkıyor."

RTÜK'e 2016 yılında 75 bin 190 şikâyet

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 19 Şubat'ta Genel Kurul’daki konuşmasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) Ocak-Aralık 2016 dönemine ait olmak üzere evlilik programlarına ilişkin toplam 75.190 şikâyet geldiğini söyledi. Üst kurulun bunun üzerine 4 Ocak 2017’de yaptığı toplantıda izdivaç programlarını yayınlayan medya hizmet sağlayıcılarına 14 milyon 43 bin 393 TL’lik para cezası müeyyidesi uygulandığını belirtti.